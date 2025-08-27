پرەزيدەنت: قازاقستان مەن يوردانيانىڭ اگروبيزنەس سالاسىنداعى الەۋەتى مول
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كورول II ابداللا قازاقستان-يوردانيا بيزنەس-فورۋمىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول II ابداللانى استانادا قارسى الۋدى وزىنە زور مارتەبە سانايتىنىن جەتكىزدى.
- ۇلى مارتەبەلى، ءوزىڭىز بەن جۇبايىڭىز پاتشايىم رانيانى بۇكىل الەم دانا، اسا ءبىلىمدار جانە پاراساتتى تۇلعالار رەتىندە مويىندايدى. بۇگىنگى زاماندا ءسىز بەن جۇبايىڭىز سەكىلدى كوشباسشىلار كەمدە-كەم، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت كورولگە قازاقستان مەن يوردانيا اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا ۇدايى قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقانىنا العىس ايتتى. سونداي-اق ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرىنە بيزنەس-فورۋم جۇمىسىنا قاتىسقاندارى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- كورول II ابداللانىڭ رەسمي ساپارى اياسىندا ءوتىپ جاتقان بۇل فورۋم ءبىزدىڭ پەرسپەكتيۆتى سەرىكتەستىگىمىزدىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشادى. ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى قازاقستان-يوردانيا ۇكىمەتارالىق كوميسسياسى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزدى ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزىن قالايتىنى ءسوزسىز. بۇگىن ۇلى مارتەبەلى كورول ابداللامەن مازمۇندى كەلىسسوز جۇرگىزدىك. اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا الداعى جىلدارى ءوزارا ءتيىمدى ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا شەشىم قابىلدادىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان وڭىردەگى ەكونوميكاسى ەڭ ءىرى ەل بولىپ قالا بەرەدى.
- ەكونوميكامىز بيىلعى جەتى ايدا 6,3 پايىزعا ۇلعايىپ، سەنىمدى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. وعان ونەركاسىپ، ساۋدا جانە كولىك سالالارىنداعى جوعارى كورسەتكىشتەر مۇمكىندىك بەردى. ءبىز اۋقىمدى ساياسي جانە ەكونوميكالىق رەفورمالار جۇرگىزۋ ارقىلى وسى قارقىندى ساقتاپ قالۋعا نيەتتىمىز. سوندىقتان سەرىكتەستىگىمىز كوپتەگەن سەكتوردىڭ وركەندەۋىنە سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىمدىمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازىر قازاقستان ارقىلى ون ەكى حالىقارالىق كولىك ءدالىزى وتەتىنىنە، ياعني بەس تەمىر جول جانە جەتى اۆتوكولىك جولى ەلىمىزدىڭ ەۋرازياداعى ستراتەگيالىق لوگيستيكالىق حاب رەتىندەگى پوزيتسياسىن بەكىتە تۇسەتىنىنە توقتالدى.
- ءبىز ءىرى حالىقارالىق باعىتتاردى، سونىڭ ىشىندە ورتا ءدالىز بەن سولتۇستىك - وڭتۇستىك باعدارىن بەلسەندى تۇردە دامىتىپ جاتىرمىز. اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارى كاسپيي تەڭىزى ارقىلى جۇك تاسىمالداۋدا نەگىزگى ءرول اتقارادى. بىلتىر قۇرىق پورتىندا استىق تەرمينالىن ىسكە قوستىق. ول جىلىنا 1 ميلليون تونناعا دەيىن جۇك وتكىزە الادى. بۇدان بولەك، اقتاۋدا وتكىزۋ قابىلەتى جىلىنا 240 مىڭ كونتەينەردى قۇرايتىن حاب سالدىق. وسى ورايدا اكابا پورتىنىڭ ستراتەگيالىق الەۋەتىن بىرلەسە پايدالانۋعا دايىنبىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ەلىمىزدە اتوم ەنەرگەتيكاسى ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ ستراتەگيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى ءارى تۇراقتى قۋات كوزى رەتىندە قاراستىرىلاتىنىن جەتكىزدى.
- قازاقستان - جەتەكشى ۋران وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى. ەلىمىزگە الەمدىك نارىقتىڭ 40 پايىزعا جۋىق ۇلەسى تيەسىلى. يوردانياداعى ۋران جوبالارى بويىنشا «قازاتومونەركاسىپ» جانە JUMCO اراسىنداعى كەلىسىم ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋدە ماڭىزدى وقيعا سانالادى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن يوردانيانىڭ اگروبيزنەس سالاسىنداعى الەۋەتى مول ەكەنىنە نازار اۋداردى.
- ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى يسلام ۇيىمىنىڭ مۇشەلەرى رەتىندە ءبىزدى ەلدەرىمىز بەن بارشا مۇسىلمان الەمىنە ارنالعان ورتاق ماقسات بىرىكتىرەدى. بۇل ورنىقتى ءارى ءادىل ازىق-تۇلىك ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى. قازاقستان الەمدە ەگىستىك القابى بويىنشا التىنشى ورىن الادى، سونداي- اق دۇنيەجۇزىلىك ءىرى استىق ەكسپورتتاۋشىلاردىڭ وندىعىنا ەنەدى. جىل سايىن سەگىز ميلليون توننادان اسا بيداي مەن ەكى ميلليون تونناعا جۋىق ۇندى جاھاندىق نارىققا جەتكىزەمىز. ەلىمىز يوردانيانى جوعارى ساپالى، ورگانيكالىق، حالال جانە ەكولوگيالىق تۇرعىدان تازا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىمەن قامتاماسىز ەتە الادى. ءبىز Aljazeera Agricultural يوردانيالىق كومپانياسىنىڭ ەلىمىزدە قۇس فابريكاسىن سالۋ جونىندەگى باستاماسىن قۇپتايمىز. بۇل جوبا ەكى ەل اراسىنداعى اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا جاسالعان ناقتى قادام بولماق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت مەديتسينا سالاسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ ماڭىزىن اتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، يوردانيا الەمدەگى جەتەكشى مەديتسينالىق ورتالىقتاردىڭ ءبىرى جانە جوعارى دەڭگەيدە دامىعان فارماتسيەۆتيكالىق ونەركاسىپكە يە.
- يوردانيا الەمنىڭ 85 ەلىنە فارماتسيەۆتيكالىق ونىمدەرىن ەكسپورتتايدى. سوندىقتان بۇل قازاق- يوردان ەكونوميكالىق سەرىكتەستىگىنىڭ نەگىزگى سەكتورىنىڭ ءبىرى. قازاقستان دا ءوزىنىڭ الەۋەتىن دامىتىپ، ءدارى- دارمەك ءوندىرىسى مەن مەديتسينالىق قۇرال-جابدىق شىعارۋدا ايتارلىقتاي تابىسقا جەتتى. وسى ورايدا QazBioPharm كومپانياسىنىڭ DADvet يوردان كومپانياسىمەن بىرگە تاياۋ شىعىس ەلدەرى مەن ءبىزدىڭ وڭىرىمىزگە ءوزارا ۆاكسينا ەكسپورتتاۋعا باعىتتالعان جوسپارىن قولدايمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.