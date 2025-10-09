پرەزيدەنت قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا استىق وڭدەۋدىڭ بىرلەسكەن كلاستەرىن قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەكىنشى «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىندە اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستاردىڭ مۇمكىندىگى كوپ ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قازىردىڭ وزىندە وڭ ناتيجە بار. ءبىراق يننوۆاتسيالاردى بىرلەسىپ ەنگىزۋگە ەكپىن بەرە وتىرىپ، مول تابىسقا جەتۋگە بولادى. بۇل ارادا اگروتەحنولوگيالىق ستارتاپتار قۇرۋ، جەر يگەرۋدىڭ ءدال تەحنولوگياسىن كەڭىنەن قولدانۋ، زاماناۋي اگرولوگيستيكالىق الاڭداردى دامىتۋ، قۇزىرەتتەر ورتالىعىن جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانا وتىرىپ قالىپتاستىرۋ جونىندە ءسوز بولىپ وتىر. رەسەي الەمدەگى ءىرى استىق ءوندىرۋشى جانە تاسىمالداۋشى ەلدەردىڭ قاتارىنا كىرەدى. بۇل باعىتتا قازاقستان دا دۇنيە جۇزىندەگى كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى. وسى سالاداعى زور الەۋەتىمىزدى ەسكەرە وتىرىپ، استىقتى تەرەڭ وڭدەۋدىڭ بىرلەسكەن كلاستەرىن قۇرۋ جوباسىن قاراستىرۋدى ۇسىنامىز. بۇل تەك ءبيداي مەن ۇن عانا ەمەس، قوسىلعان قۇنى جوعارى ونىمدەر شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز سىرتقى نارىقتا ءبىر-بىرىمىزبەن باسەكەگە تۇسپەي، اگروونەركاسىپ كەشەنىن جوعارى تەحنولوگيالىق سالاعا اينالدىرۋدىڭ ستراتەگيالىق پايىمىن نەگىزگە الۋعا ءتيىسپىز. جالپى، ورتالىق ازيا ەلدەرى الەۋەتىنىڭ سينەرگياسى مەن رەسەيدىڭ ەكونوميكالىق مۇمكىندىكتەرى كوپجوسپارلى سەرىكتەستىگىمىزدىڭ مازمۇنىن بايىتا تۇسەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت كولىك لوگيستيكا سەكتورىن نىعايتۋدى تاعى ءبىر ماڭىزدى باعىت رەتىندە اتادى.
- ەلىمىز ءۇشىن رەسەيمەن ستراتەگيالىق ىقپالداستىقتىڭ ماڭىزى زور. گەوگرافيالىق تۇرعىدان وڭتايلى ورنالاسقان قازاقستان ەۋرازيالىق كولىك-لوگيستيكا جەلىسىنىڭ وزەگى رەتىندە شىعىس پەن باتىستى، سولتۇستىك پەن وڭتۇستىكتى تۇراقتى بايلانىستىرا الادى. رەسەي - ءوڭىر مەملەكەتتەرىنىڭ الەم نارىعىنا شىعاتىن نەگىزگى قاقپاسى. سوندىقتان رەسەيمەن كولىك- لوگيستيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ستراتەگيالىق سيپاتى ايرىقشا ماڭىزدى. قازاقستان اۋماعى ارقىلى 11 حالىقارالىق كولىك ءدالىزى وتەدى، ياعني بەس تەمىر جول جانە التى اۆتوكولىك جولى. وعان ازيا مەن ەۋروپا اراسىندا قۇرلىق ارقىلى تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ 85 پايىزى تيەسىلى. سوڭعى 15 جىلدا سالانى كەشەندى جاڭعىرتۋعا 35 ميلليارد دوللاردان اسا قارجى جۇمسالدى. ناتيجەسىندە جۇك تاسىمالىنىڭ كولەمى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. رەسەيدەن ورتالىق ازياعا قازاقستان ارقىلى تەمىر جولمەن تاسىمالدانعان جۇك كولەمى سوڭعى ءۇش جىلدا 26 پايىز ارتىپ، 30 ميلليون توننادان استى. بۇل رەتتە كەرى باعىتتاعى ترانزيت شامامەن 50 پايىز ۇلعايدى. سونىمەن قاتار رەسەيدەن قىتايعا ەلىمىز ارقىلى تاسىمالداناتىن جۇك كولەمى 3 ەسە ارتىپ، 5 ميلليون تونناعا جەتتى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىندە سويلەگەن سوزىندە قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ساۋدا كولەمى تۋرالى ايتتى.