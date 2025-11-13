20:14, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت قازاقستان مەن ماروككو اراسىنداعى قۇقىق ماسەلەسىنە قاتىستى ءبىرقاتار زاڭعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاقستان مەن ماروككو اراسىنداعى قۇقىق ماسەلەسىنە قاتىستى ءۇش كەلىسىمگە قول قويدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ولار:
«قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ماروككو كورولدىگى اراسىنداعى ۇستاپ بەرۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى»؛
«قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ماروككو كورولدىگى اراسىنداعى سوتتالعان ادامداردى بەرۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى»؛
«قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ماروككو كورولدىگى اراسىنداعى قىلمىستىق ىستەر بويىنشا ءوزارا قۇقىقتىق كومەك تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭدارى.
زاڭ ماتىندەرى باسپا سوزدە جاريالانادى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا 13 كەلىسىمگە قول قويىلعانى تۋرالى جازدىق.