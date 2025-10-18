22:59, 18 - قازان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت «قازاقستان بارىسى - 2025» تۋرنيرىنىڭ جەڭىمپازىن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان بارىسى - 2025» تۋرنيرىنىڭ جەڭىمپازىن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مارات بايكامۋروۆتى قازاق كۇرەسىنەن «قازاقستان بارىسى - 2025» تۋرنيرىندەگى جارقىن جەڭىسىمەن قۇتتىقتايمىن! ول تاماشا ونەر كورسەتىپ، جانكۇيەرلەر كوڭىلىنەن شىقتى. مەملەكەت قازاق كۇرەسىنىڭ دامۋىنا الداعى ۋاقىتتا دا قولداۋ كورسەتە بەرەدى، - دەپ جازىلعان قۇتتىقتاۋ ماتىنىندە.
ايتا كەتەيىك، استانادا قازاق كۇرەسىنەن «قازاقستان بارىسى - 2025» تۋرنيرىنىڭ جەڭىمپازى بەلگىلى بولدى.
2024 -جىلعى «قازاقستان بارىسى» ەراسىل قاجىبايەۆ فينالدىق بەلدەسۋدە اسكەر بارىسى مارات بايقامۇروۆپەن بەلدەستى.
اقتىق بەلدەسۋدىڭ ەكىنشى مينۋتىندا مارات قارسىلاسىنىڭ وسال تۇسىن تاۋىپ، تازا جەڭىسكە قول جەتكىزدى.