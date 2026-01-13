پرەزيدەنت «QazaqGaz» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى الىبەك جاماۋوۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا كومپانيانىڭ وتكەن جىلى اتقارعان قىزمەتىنىڭ ناتيجەلەرى جانە گاز سالاسىندا ىسكە اسىرىلعان نەگىزگى جوبالار جونىندە باياندالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
الىبەك جاماۋوۆ گاز تۇتىنۋ كولەمىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن جانە گاز وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ الەۋەتىن ەسەلەۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ، گەولوگيالىق بارلاۋ مەن قۇرىلىس جۇمىستارىن جانداندىرۋعا باسا نازار اۋدارىلعانىن ايتتى. گاز ينفراقۇرىلىمىن كەڭەيتۋگە، سونىڭ ىشىندە استانا قالاسى مەن اگلومەراتسياسىن كوگىلدىر وتىنمەن قامتاماسىز ەتۋگە باسىمدىق بەرىلەدى.
پرەزيدەنتكە بىلتىر تابيعي گازعا 400 مىڭعا جۋىق تۇرعىنى بار 112 ەلدى مەكەن قوسىلعانى جونىندە ايتىلدى.
تالدىقورعان - ءۇشارال گاز قۇبىرىنىڭ ىسكە قوسىلۋى وتكەن جىلدىڭ ەڭ ايتۋلى وقيعالارىنىڭ ءبىرى سانالادى. بۇل جۇمىس مەجەلەنگەن مەرزىمنەن 1 جىل 4 اي بۇرىن اياقتالدى. اتالعان گاز قۇبىرى جەتىسۋ وبلىسىنداعى 84 ەلدى مەكەندى كوگىلدىر وتىنمەن قامتاماسىز ەتىپ، وڭىردەگى گازداندىرۋ دەڭگەيىن 76 پايىزعا دەيىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
بۇدان بولەك، اۋقىمدى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ، سونىڭ ىشىندە «بەينەۋ - بوزوي - شىمكەنت» ماگيسترالدى گاز قۇبىرىنىڭ ەكىنشى جەلىسىن تارتۋ، قاشاعاندا جىلىنا 1 ميلليارد تەكشە مەتر گاز وڭدەيتىن زاۋىت سالۋ بارىسى جايىندا باياندالدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا گاز سالاسىنىڭ رەسۋرستىق بازاسىن دامىتۋ ءۇشىن جامبىل وبلىسىنداعى «مالدىباي» كەن ورنىندا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. امانگەلدى توبىنىڭ قۇرامىنداعى «بارحان» كەن ورنى ىسكە قوسىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ جايىندا مالىمەت بەرىلدى. Aqyl Energy باستاماسى اياسىندا زاماناۋي تەحنولوگيالاردى، جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى مەن دەرەكتەردى تالداۋدى قولدانا وتىرىپ، گاز قۇبىرىن ەسەپكە الۋ جانە باسقارۋ ۇدەرىسىن سيفرلاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت تۇرعىندار مەن ءوندىرىس وشاقتارىن جىلىتۋ ماۋسىمىندا گازبەن تۇراقتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن جالعاستىرۋدى تاپسىردى. سونداي-اق سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە جانە گاز سالاسىنىڭ رەسۋرستىق بازاسىن نىعايتۋعا قاتىستى مىندەتتەر جۇكتەدى.
پرەزيدەنت وسىعان دەيىن قورعانىس مينيسترىنە اسكەري جانە قۇقىقتىق ءتارتىپتى كۇشەيتۋ جونىندە ناقتى مىندەتتەر جۇكتەگەن بولاتىن.