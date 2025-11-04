پرەزيدەنت Qazaq Stroy كومپانيالار توبىنىڭ قۇرىلتايشىسى نۇرلان ارتىقبايەۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋ بارىسىندا قۇرىلىس سالاسىن دامىتۋدىڭ باستى باعىتتارى، سونداي-اق جەكە بيزنەستىڭ ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قاتىسۋ ماسەلەسى تالقىلاندى.
بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا كومپانيانىڭ نەگىزى قالانعان 10 جىل ىشىندە 55 تەن استام جوبا جۇزەگە اسىرىلعانى جونىندە باياندالدى.
اتاپ ايتقاندا، كاسىپورىن 4,8 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي سالعان، سونىڭ ىشىندە 3,6 ميلليون شارشى مەترى - الەۋمەتتىك نىساندار.
نۇرلان ارتىقبايەۆ Qazaq Stroy ازاماتتاردى قولداۋعا جانە قالا ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا باعىتتالعان الەۋمەتتىك باستامالاردى بەلسەندى ىسكە اسىرىپ جاتقانىن ايتتى.
كومپانيا جىل سايىن كوپبالالى جانە از قامتىلعان وتباسىلارعا 100 دەن استام پاتەر بەرەدى.
