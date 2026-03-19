پرەزيدەنت قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عىلىمي الەۋەتىمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ الماتى قالاسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنە باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قاز ۇ ۋ رەكتورى - باسقارما ءتوراعاسى جانسەيىت تۇيمەبايەۆ مەملەكەت باسشىسىنا يننوۆاتسيالىق ونىمدەر ورتالىعىنىڭ جانە Farabi Hub-تىڭ جوعارى تەحنولوگيالىق جوبالارىن كورسەتتى.
- حاب ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىنا يننوۆاتسيالىق ازىرلەمەلەر ەنگىزۋدى كوزدەيتىن زاماناۋي پلاتفورما رەتىندە قۇرىلعان. ونىڭ بازاسىندا كرەاتيۆتى يندۋستريا، جاساندى ينتەللەكت پەن ستارتاپ جوبالارى ىسكە اسىرىلادى. وسى ارقىلى 300 جاڭا جۇمىس ورنى اشىلىپ، 20 ميلليون دوللاردان اسا ينۆەستيتسيا تارتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ورتالىقتا ZTE ،BASF ،Binlin تەحنولوگيالىق كورپوراتسيالارىنىڭ، سونداي-اق باسقا دا شەتەلدىك جەتەكشى عىلىمي ۇيىمداردىڭ زەرتتەۋ الاڭدارى ورنالاسقان. بۇدان بولەك، مۇندا قاز ۇ ۋ-دىڭ عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارى جۇمىس ىستەيدى.
پرەزيدەنتكە ۋنيۆەرسيتەت جالپى قۇنى 1 ميلليارد 250 ميلليون تەڭگەنى قۇرايتىن ءتورت ءىرى جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتقانى جونىندە مالىمەت بەرىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنا قىتايدىڭ سولتۇستىك- باتىس پوليتەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىمەن بىرلەسە ازىرلەنگەن ميكروسپۋتنيك ماكەتى كورسەتىلدى.
جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ عالىمدارى NKSAT سپۋتنيگىن جاساپ جاتىر. ول جەردىڭ تارتىلىس اۋماعى مەن رادياتسيا دەڭگەيىن ولشەۋگە، گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە ارنالعان.
- قاسىم-جومارت توقايەۆقا «قاشىقتان زوندتاۋ جانە ونى قولدانۋ تەحنولوگياسى» زەرتحاناسىنىڭ قىزمەتى تانىستىرىلدى. بۇل كەشەن ق ح ر عىلىم اكادەمياسىمەن بىرلەسە اشىلدى. زەرتحانادا جاساندى جەر سەرىكتەرىنىڭ دەرەكتەرى نەگىزىندە ورتالىق ازياداعى كليمات جانە ەكولوگيا وزگەرىستەرى زەردەلەنەدى، - دەپ حابارلادى اقوردادان.
مەملەكەت باسشىسى «سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن روبوتتى تەحنيكا» حالىقارالىق ينستيتۋتىن جانە روبوتتى تەحنيكا ورتالىعىن، سونداي-اق قازاقستان-سينگاپۋر كۆانتتىق تەحنولوگيالار ورتالىعىن ارالاپ كوردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ۋنيۆەرسيتەت بازاسىندا ورنالاسقان سۋپەركومپيۋتەر كلاستەرى كورسەتىلدى. ونى قۇرۋعا 23 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلعان.
كلاستەر كۇردەلى ەسەپتەۋلەردى ورىنداۋ مەرزىمىن ايتارلىقتاي قىسقارتىپ، عىلىمي زەرتتەۋلەردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى. سونداي-اق IT جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا ماماندار دايارلاۋعا كەڭىنەن جول اشادى.