    20:28, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت قاتار امىرىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال ءتانيدى جانە ونىڭ وتانداستارىن قاتار مەملەكەتىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент Қатар Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا قازاقستان قاتاردى اراب الەمىندەگى سەنىمدى ءارى باستى سەرىكتەسى رەتىندە قاراستىراتىنىن جەتكىزىپ، سىندارلى جانە مازمۇندى قارىم-قاتىناستىڭ جوعارى قارقىنمەن نىعايىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكەن. سونداي-اق ەكىجاقتى بايلانىستىڭ ىلگەرىلەۋىنە قاتار ءامىرىنىڭ قوسقان ۇلەسىن ەرەكشە باعالايتىنىن مالىمدەگەن.
    قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال ءتانيدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال قاتار حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ كاسىپقوي سۋموشى ەرسىن بالتاعۇلمەن كەزدەستى.  

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
