20:28, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت قاتار امىرىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال ءتانيدى جانە ونىڭ وتانداستارىن قاتار مەملەكەتىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت جەدەلحاتىندا قازاقستان قاتاردى اراب الەمىندەگى سەنىمدى ءارى باستى سەرىكتەسى رەتىندە قاراستىراتىنىن جەتكىزىپ، سىندارلى جانە مازمۇندى قارىم-قاتىناستىڭ جوعارى قارقىنمەن نىعايىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكەن. سونداي-اق ەكىجاقتى بايلانىستىڭ ىلگەرىلەۋىنە قاتار ءامىرىنىڭ قوسقان ۇلەسىن ەرەكشە باعالايتىنىن مالىمدەگەن.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال ءتانيدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال قاتار حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ كاسىپقوي سۋموشى ەرسىن بالتاعۇلمەن كەزدەستى.