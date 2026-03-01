ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    پرەزيدەنت قاتار امىرىمەن تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تالقىلادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال تانيمەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تالقىلادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت ايماقتا قاقتىعىستىڭ ءورشىپ كەتكەنىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، وسىناۋ كۇردەلى كەزەڭدە ءامىر مەن باۋىرلاس قاتار حالقىنا تىلەكتەس ەكەنىن ايتتى.

    - شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال ءتاني قازاقستاننىڭ ۇدايى قولداۋى ءۇشىن ريزاشىلىعىن جەتكىزىپ، ەكى ەل اراسىنداعى سان قىرلى قارىم-قاتىناستى دوستىق جانە ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىندا ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى. قازاقستان پرەزيدەنتى قاسيەتتى رامازان ايىندا قاتار ءامىرىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال باۋىرلاس قاتار حالقىنا بەيبىتشىلىك پەن باق-بەرەكە تىلەدى، - تىلەدى دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن پرەزيدەنت يوردانيا حالقىنا قولداۋ مەن تىلەكتەستىك بىلدىرگەن بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
