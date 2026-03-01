پرەزيدەنت قاتار امىرىمەن تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال تانيمەن اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تالقىلادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت ايماقتا قاقتىعىستىڭ ءورشىپ كەتكەنىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، وسىناۋ كۇردەلى كەزەڭدە ءامىر مەن باۋىرلاس قاتار حالقىنا تىلەكتەس ەكەنىن ايتتى.
- شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال ءتاني قازاقستاننىڭ ۇدايى قولداۋى ءۇشىن ريزاشىلىعىن جەتكىزىپ، ەكى ەل اراسىنداعى سان قىرلى قارىم-قاتىناستى دوستىق جانە ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىندا ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى. قازاقستان پرەزيدەنتى قاسيەتتى رامازان ايىندا قاتار ءامىرىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال باۋىرلاس قاتار حالقىنا بەيبىتشىلىك پەن باق-بەرەكە تىلەدى، - تىلەدى دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت يوردانيا حالقىنا قولداۋ مەن تىلەكتەستىك بىلدىرگەن بولاتىن.