ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:30, 16 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارى اياقتالدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارى مارەسىنە جەتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Госвизит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنتتى «تاشكەنت-حۋمو» اۋەجايىنان وزبەكستان باسشىسى شاۆكات ميرزيەۆ شىعارىپ سالدى.

    Госвизит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершился
    Фото: Акорда
    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға мемлекеттік сапары аяқталды
    Фото: Ақорда
    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға мемлекеттік сапары аяқталды
    Фото: Ақорда

     


    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنتتەر بىرقاتار قۇجاتقا قول قويعانىن جازعان ەدىك.

    قازاقستان پرەزيدەنتى
