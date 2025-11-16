17:30, 16 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارى مارەسىنە جەتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتتى «تاشكەنت-حۋمو» اۋەجايىنان وزبەكستان باسشىسى شاۆكات ميرزيەۆ شىعارىپ سالدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنتتەر بىرقاتار قۇجاتقا قول قويعانىن جازعان ەدىك.