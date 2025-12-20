پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىنىڭ ءبىرىنشى سامميتىندە ءسوز سويلەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بۇگىنگى تاريحي كەزدەسۋدى ۇيىمداستىرۋعا باستاماشى بولعانى جانە قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن جاپونيا پرەمەر- ءمينيسترى ساناە تاكايچيگە العىس ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- دامۋ دەڭگەيى تۇرعىسىنان بىرەگەي مەگاپوليس سانالاتىن توكيودا ۇيىمداستىرىلعان ماڭىزدى فورۋمعا قاتىسۋ قازاقستان، ءتىپتى تۇتاس ورتالىق ازيا ءۇشىن ايتۋلى ۋاقيعا دەپ ويلايمىن. «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىن قۇرۋ تۋرالى باستامانى جاپون تاراپى، سونىڭ ىشىندە بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يريكو كاۆاگۋچي كوتەرگەن ەدى. مۇنىڭ سيمۆولدىق ءمانى زور. سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى دەڭگەيىندەگى العاشقى جيىن 2004 -جىلى استانادا ءوتتى. بۇل ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن وزگە دە ءىرى مەملەكەتتەر اراسىندا وسى تەكتەس پلاتفورمالاردى قۇرۋعا ۇلگى بولدى، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي سامميتتەر ورتالىق ازيانىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ورنى كۇشەيىپ، جاھاندىق ۇدەرىستەردە ماڭىزدى ءرول اتقارا باستاعانىن كورسەتەدى.
- قازاق جۇرتى جاپون حالقىنىڭ تاريحىنا، سالت-ءداستۇرى مەن مادەنيەتىنە ءاردايىم قۇرمەتپەن قارايدى. كۇنشىعىس ەلىنىڭ كەلىسىم، ۇستامدىلىق، دانالىق سەكىلدى قۇندىلىقتارعا قۇرىلعان فيلوسوفياسى قازاق حالقىنىڭ دۇنيەتانىمىنا ساي كەلەدى. VII عاسىردىڭ وزىندە سيتوكۋ حانزادا ۇيلەسىمدى ەڭ بيىك قۇندىلىق رەتىندە اتاپ، بىرلىك پەن ىنتىماققا ۇندەدى. سول تۇستا جاپونيا «رەيۆا» - «كەرەمەت ۇيلەسىم» داۋىرىنە قادام باستى. جاپونيانىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن بايلانىسى ەجەلگى ۇلى جىبەك جولىنان باستاۋ الادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى عىلىمي-تەحنيكالىق جانە تەحنولوگيالىق پروگرەستە كوش باستاپ كەلە جاتقان جاپونيانىڭ الەمدىك ەكونوميكاداعى جەتىستىكتەرىنە نازار اۋداردى.
سونداي-اق جان-جاقتى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ورناتۋدا زور الەۋەتكە يە ورتالىق ازيا دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت قازاقستان جاپونيامەن بىرلەسكەن جوبالاردى تابىستى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى جاعدايدى جاساۋعا، قولايلى ينۆەستيتسيالىق ورتا قالىپتاستىرۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى. قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاق-جاپون ىقپالداستىعىنىڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتارىنا توقتالدى.