پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا وتكەن رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىسىپ، وقۋشىلار سارايىندا ورنالاسقان № 51 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.
پرەزيدەنت داۋىس بەرگەن سوڭ وتاندىق جانە شەتەلدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگ وتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىن ەلىمىزدىڭ دامۋى مەن كەلەشەگى ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزدى كۇن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن ەلىمىزدىڭ تاعدىرىن ايقىندايتىن كۇن. بارشاڭىزعا قۇتتى بولسىن! شىن مانىندە، بۇل - تاريحي قۇجات. ول ازاماتتارىمىزدىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىنا كەپىلدىك بەرەدى. سوندىقتان ونىڭ ماڭىزى وتە جوعارى. جاڭا كونستيتۋتسيا ەلىمىزدىڭ، جەرىمىزدىڭ تۇتاستىعىن، تاۋەلسىزدىگى مەن ەگەمەندىگىن قورعايدى. 1995 - جىلى قابىلدانعان كونستيتۋتسيا ەرەكشە ءرول اتقاردى. ەلىمىز 35 جىل وسى قۇجاتپەن ءومىر ءسۇردى. ءبىراق زامان ءبىر ورىندا تۇرمايدى. سول سەبەپتى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدايتىن ۋاقىت كەلدى. بۇل جۇمىسقا مەن دە بەلسەنە اتسالىستىم. كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسىن جانە باسقا دا نورمالارىن ءوزىم جازدىم. جاڭا اتا زاڭ ەل يگىلىگىنە، كەلەشەگىنە قىزمەت ەتەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان كەيىن پرەزيدەنت كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ نەگىزگى ماقساتى مەن مىندەتتەرىنە، سونداي-اق حالىقارالىق كۇن تارتىبىنە قاتىستى ءبىرقاتار ساۋالعا جاۋاپ بەردى.
ايتا كەتەلىك رەسپۋبليكا ازاماتتارىنىڭ 19,2 پايىزى رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرگەن ەدى.