11:32, 21 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنە زيارات ەتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تۇركىستان وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وڭىرگە ساپارى تۇركى دۇنيەسىنىڭ رۋحاني ءارى تاريحي-مادەني ەسكەرتكىشتەرىنىڭ ءبىرى، يۋنەسكو-نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگەن قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنە زيارات ەتۋدەن باستالدى.
مەملەكەت باسشىسى كەسەنە اۋماعىندا جەرلەنگەن عۇلاما قوجا احمەت ياساۋي مەن باسقا دا ايگىلى تاريحي تۇلعالاردىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتتى.