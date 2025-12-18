18:44, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كاسىپقوي سۋموشى ەرسىن بالتاعۇلمەن كەزدەستى
توكيو. KAZINFORM - توكيودا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كاسىپقوي سۋموشى ەرسىن بالتاعۇلمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى جاپونيادا ءبىلىم الىپ، ون جىلدان بەرى ءىرى حالىقارالىق جارىستاردا كوش باسىنان كورىنىپ جۇرگەن ەرسىن بالتاعۇلدى قازاقستاندىقتار ماقتان تۇتاتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار بۇگىن يمپەراتور نارۋحيتومەن كەزدەسۋدە بالۋاننىڭ جەتىستىكتەرى تۋرالى اڭگىمە قوزعالعانىن ايتتى.
قازاقستاندىق سپورتشىنىڭ لاقاپ اتى - كيمبوزان. بۇل - اتاقتى باپكەر ءارى ءتول سۋمو مەكتەبىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، وياكاتا كيسەنىڭ تۋعان جەرى كۋماموتو پرەفەكتۋراسىنداعى تاۋدىڭ اتاۋى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ Rakuten Group كومپانياسىنىڭ باسشىسى حيروشي ميكيتانيدى قابىلداعان ەدى.