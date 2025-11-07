05:35, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپپەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كەلىسسوز جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- كەزدەسۋدىڭ ەگجەي-تەگجەيلى اقپاراتى ءسال كەيىنىرەك جاريالانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اق ۇيگە كەلكەنى تۋرالى جازدىق.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى امەريكالىق سەناتور ستيۆ دەينستى قابىلدادى. رەسپۋبليكالىق پارتيادان سايلانعان سەناتورمەن كەزدەسۋدە قازاق-امەريكا قاتىناستارىن نىعايتۋعا پارلامەنتتىك ديپلوماتيانىڭ قوسقان ۇلەسى تالقىلاندى.