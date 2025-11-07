ق ز
    05:35, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپپەن كەلىسسوز جۇرگىزدى

    ۆاشينگتون. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كەلىسسوز جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Ақорда

    - كەزدەسۋدىڭ ەگجەي-تەگجەيلى اقپاراتى ءسال كەيىنىرەك جاريالانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اق ۇيگە كەلكەنى تۋرالى جازدىق.

    سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى امەريكالىق سەناتور ستيۆ دەينستى قابىلدادى. رەسپۋبليكالىق پارتيادان سايلانعان سەناتورمەن كەزدەسۋدە قازاق-امەريكا قاتىناستارىن نىعايتۋعا پارلامەنتتىك ديپلوماتيانىڭ قوسقان ۇلەسى تالقىلاندى.

