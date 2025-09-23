ق ز
    21:39, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 80-سەسسياسىندا ءسوز سويلەيدى - تىكەلەي ەفير

    نيۋ-يورك. KAZINFORM – ب ۇ ۇ- نىڭ شتاب-پاتەرىندە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى پىكىرتالاس ءوتىپ جاتىر.

    ا
    Коллаж: Kazinform/Pexels/en.wikipedia.org/lindeal.com

    Jibek Joly تەلەارناسىنان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسى اياسىنداعى جالپى دەباتتا سويلەگەن سوزىن تىكەلەي ەفيردە كورۋگە بولادى.

    سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءسوزىن اقوردانىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى پاراقشالارىنان جانە 24kz تەلەارناسى ەفيرىنەن كورۋگە مۇمكىندىك بارى حابارلانعان بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
