پرەزيدەنت «قارمەت» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى اندرەي لاۆرەنتيەۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆقا كومپانيانىڭ بيىل اتقارعان جۇمىسىنىڭ الدىن الا ناتيجەلەرى مەن ينۆەستيتسيالىق باعدارلامالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى تانىستىرىلدى.
كومپانيا قىزمەتىندە وڭ ديناميكا بايقالادى. ەكى جىلدا بولات ءوندىرىسى 22 پايىزعا، كومىر كونتسەنتراتى 26 پايىزعا، تەمىر كەنى 32 پايىزعا ارتتى. ءونىمنىڭ وزىندىك قۇنى 28 پايىزعا ارزانداپ، شىعارىلاتىن ماركالاردىڭ ءتۇرى 260 تان 350 گە دەيىن ۇلعايدى.
اندرەي لاۆرەنتيەۆ 9 ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبادان تۇراتىن كەشەندى باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋ جايىندا باياندادى. بۇل باستاما ەلدەگى بولات ءوندىرىسىن جۇيەلەپ، مەتالل پروكاتى يمپورتىن تومەندەتۋدى كوزدەيدى. بۇدان بولەك، بولاتتىڭ جوعارى ساپالى جاڭا ماركالارىن، سونىڭ ىشىندە اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسىنا ارنالعان ءونىم شىعارۋ جولعا قويىلا باستادى.
پرەزيدەنتكە كومىر جانە تاۋ-كەن باعىتىن دامىتۋ باعدارلاماسى تانىستىرىلدى. ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى مەن الەۋمەتتىك باستامالارعا باسا ءمان بەرىلدى. Qarmet كومپانياسىنا قاراستى مەديتسينالىق جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى جاڭعىرتىلىپ جاتىر. كومپانيا مەن كاسىپوداقتار اراسىندا جاڭا ۇجىمدىق كەلىسىمشارت جاسالدى. قۇجات 35 مىڭ ەڭبەككەرگە الەۋمەتتىك كەپىلدىك بەرۋدى قاراستىرادى.
مەملەكەت باسشىسىنا Qarmet جانىنان ءىرى مەتاللۋرگيالىق كلاستەر قۇرىلىپ جاتقانى تۋرالى ايتىلدى. بۇل شاعىن جانە ورتا كاسىپورىنداردىڭ شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋمەن اينالىسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. باعدارلاما «بايتەرەك» ۇلتتىق ينۆەستيتسيالىق حولدينگىمەن بىرگە ىسكە اسىرىلماق. سونداي-اق ماشينا جاساۋ زاۋىتتارىنىڭ ءوندىرىس بارىسىندا وتاندىق بولاتتى پايدالانۋى بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت Qarmet مەتاللۋرگيا كەشەنىندە اتقارىلعان جۇمىسقا وڭ باعاسىن بەرىپ، دامۋ جوسپارىنا قولداۋ ءبىلدىردى. سونىمەن قاتار كاسىپورىندى جان-جاقتى جاڭعىرتۋ، الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى شەشۋ، ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتۋ، ماشينا جاساۋ ءوندىرىسىن جانداندىرۋ شارالارىن جالعاستىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.