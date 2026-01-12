پرەزيدەنت قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى جانات ەليمانوۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتكە ۆەدومستۆونىڭ 2025 -جىلى اتقارعان قىزمەتىنىڭ باستى ناتيجەلەرى مەن الداعى كەزەڭگە ارنالعان مىندەتتەرى جونىندە ەسەپ بەرىلدى، دەپ حابارلادى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
1135 قىلمىستىق ءىس بويىنشا تەرگەۋ اياقتالىپ، جابىرلەنۋشىلەرگە 141,5 ميلليارد تەڭگە وتەلگەن. 128 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجاتتى قولما-قول اقشاعا ايىرباستاۋمەن شۇعىلدانعان 15 قىلمىستىق توپ پەن 29 الاڭنىڭ كوزى جويىلدى.
ەسىرتكى ساتۋدان جانە الاياقتىق جولمەن تاپقان اقشانى جىلىستاتقان 22 استىرتىن كريپتوالماسۋ قىزمەتىنە توسقاۋىل قويىلدى. ەسىرتكى تابىسىن زاڭداستىرۋعا قاتىسى بار 1,1 مىڭنان استام زاڭسىز ونلاين كريپتوۆاليۋتا ايىرباستاۋ قىزمەتى مەن 20 مىڭ دروپ‑كارتا بۇعاتتالدى.
قارجى سەكتورىندا زاڭسىز كىرىستى جىلىستاتۋمەن اينالىستى دەگەن كۇدىككە ىلىككەن 2 مىڭ كومپانيامەن جانە 56 مىڭ اداممەن ىسكەرلىك قارىم-قاتىناس توقتاتىلدى.
53 ينفراقۇرىلىمدىق جوبا بويىنشا 264,2 ميلليارد تەڭگە بيۋجەت قارجىسىن نەگىزسىز شىعىنداۋعا، تاۋار بيرجاسى باسشىلىعىنىڭ 2 ميلليارد تەڭگە زاڭسىز سىياقى الۋ سحەماسىنا توسقاۋىل قويۋ ارقىلى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار كومىر باعاسىنىڭ سپەكۋلياتيۆتىك وسۋىنە جول بەرىلمەدى.
اگەنتتىك قىزمەتكەرلەرى كونتراباندالىق جولمەن شەتەلگە 102 مىڭ توننا بەنزين شىعارۋ ارەكەتىن اشكەرەلەپ، جانار-جاعارماي تاپشىلىعىنىڭ الدىن الدى.
حالىقتى ونلاين- كازينولاردان ساقتاندىرۋ شارالارى جونىندە مالىمەت بەرىلدى. اتاپ ايتقاندا، تولەم قىزمەتتەرىن ۇسىناتىن 35 ۇيىمنىڭ كومەگىمەن 2,1 تريلليون تەڭگە قاراجات زاڭسىز اينالىمدا جۇرگەنى انىقتالدى.
تابيعي رەسۋرستاردى بارلاۋ جۇمىستارىن اتقارماسا دا، 437 جەر قويناۋىن پايدالانۋشىعا 625 جەر تەلىمىن بەرۋ، سونداي-اق 382 مىڭ توننادان استام زاڭسىز وندىرىلگەن پايدالى قازبانى شىعارۋ فاكتىلەرى تىركەلدى.
ءمامس جۇيەسىندە كورسەتىلگەن قىزمەتتەردىڭ سانىن قولدان كوبەيتۋ، سونىڭ ىشىندە قايتىس بولعان ادامدارعا جالعان مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ارقىلى 26 ميلليارد تەڭگە شىعىن كەلتىرۋ فاكتىسى ءمالىم بولدى.
مەملەكەت باسشىسى اگەنتتىك قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسى وتەتىن كۇندى بەلگىلەگەن بولاتىن.