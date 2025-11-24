ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:10, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەككە بارادى

    استانا. قازاقپارات - 26-27-قاراشا كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا بارادى.!

    پ
    Фото: Kazinform

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ايتا كەتەلىك 27-قاراشادا بىشكەكتە قىرعىزستاننىڭ توراعالىعىمەن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەلەسى سەسسياسى وتەتىنىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
