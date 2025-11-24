18:10, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەككە بارادى
استانا. قازاقپارات - 26-27-قاراشا كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا بارادى.!
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايتا كەتەلىك 27-قاراشادا بىشكەكتە قىرعىزستاننىڭ توراعالىعىمەن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەلەسى سەسسياسى وتەتىنىن جازعان ەدىك.