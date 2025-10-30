پرەزيدەنت نۇرلىبەك نالىبايەۆقا ينۆەستيسيالىق كليماتتى جاقسارتۋ باعىتىندا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتكە قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ينۆەستيسيالىق جوبالارى تانىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا Orient Ceramic KZO كومپانياسىنىڭ قىش تاقتا وندىرەتىن زاۋىتى، Fabe Agro جىلىجاي كەشەنى، With You قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتاردى وڭدەيتىن كاسىپورنى، Seven Rivers Technologies كومپانياسىنىڭ شىنى ىدىستار ءوندىرىسى جانە باسقا دا جوبالار جونىندە باياندالدى.
پرەزيدەنتكە شىنى كلاستەرىن دامىتۋ جانە بۋ- گاز قوندىرعىسى، تاۋ-كەن بايىتۋ فابريكاسى، كالتسييلەندىرىلگەن سودا ءوندىرۋ زاۋىتى، تاۋارلى ءسۇت فەرماسى جوبالارىن ىسكە اسىرۋ جوسپارى جايىندا ايتىلدى.
مەملەكەت باسشىسى العا قويعان جوسپارلاردى ۋاقتىلى جانە ساپالى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق وبلىس اكىمى نۇرلىبەك نالىبايەۆقا ينۆەستيسيالىق كليماتتى جاقسارتۋ جانە بيزنەس جۇرگىزۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى جالعاستىرۋدى تاپسىردى.
وسىعان دەيىن نۇرلىبەك نالىبايەۆ پرەزيدەنتكە ءوڭىردىڭ دامۋى جونىندە ەسەپ بەرگەن بولاتىن.