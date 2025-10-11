پرەزيدەنت «نۇرا» اۋدانىنداعى Greenline بۋلۆارىن ارالاپ كوردى
استانا. KAZINFORM - اۋماعى 3,8 گەكتار بولاتىن نىسانداعى جۇمىستىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى اياقتالعان، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مۇندا جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جانە ۆەلوسيپەدشىلەرگە ارنالعان جولدار، ساۋلەتتىك قالىپتار جانە جاساندى توعاندار بار.
مەملەكەت باسشىسىنا استانا قالاسىنداعى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جايىندا مالىمەت بەرىلدى.
جەڭىس قاسىمبەك ەلوردادا قازىر 170 قوعامدىق كەڭىستىك پەن اۋلانى اباتتاندىرۋ بويىنشا كەشەندى باعدارلاما ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىن ايتتى. بۇل جۇمىستار بوتانيكالىق باقتا، ترياتلون پاركىندە، اتاتۇرىك، بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم، پرەزيدەنت ساياباقتارى مەن قالانىڭ نەگىزگى كوشەلەرىندە جۇرگىزىلىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار «مىڭجىلدىق» اللەياسىن اباتتاندىرۋدىڭ تۇجىرىمداماسى جاسالدى. ەسىل وزەنىنىڭ جاعالاۋىن رەكونسترۋكسيالاۋ شارالارى اياقتالۋعا جاقىن.
مەملەكەت باسشىسى قالا ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋ، تۇرعىندارعا زاماناۋي ءارى قولايلى، ەكولوگيالىق تۇرعىدان تازا ورتا قالىپتاستىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى جالعاستىرۋ جونىندە تاپسىرما بەردى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق اكسياسىنا قاتىسقانىن جازعان ەدىك.