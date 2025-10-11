ق ز
    14:10, 11 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت «نۇرا» اۋدانىنداعى Greenline بۋلۆارىن ارالاپ كوردى

    استانا. KAZINFORM - اۋماعى 3,8 گەكتار بولاتىن نىسانداعى جۇمىستىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى اياقتالعان، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Президент «Нұра» ауданындағы Greenline бульварын аралап көрді
    فوتو: اقوردا

    مۇندا جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جانە ۆەلوسيپەدشىلەرگە ارنالعان جولدار، ساۋلەتتىك قالىپتار جانە جاساندى توعاندار بار.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел бульвар Greenline в районе «Нура»
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسىنا استانا قالاسىنداعى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جايىندا مالىمەت بەرىلدى.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел бульвар Greenline в районе «Нура»
    فوتو: اقوردا

    جەڭىس قاسىمبەك ەلوردادا قازىر 170 قوعامدىق كەڭىستىك پەن اۋلانى اباتتاندىرۋ بويىنشا كەشەندى باعدارلاما ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىن ايتتى. بۇل جۇمىستار بوتانيكالىق باقتا، ترياتلون پاركىندە، اتاتۇرىك، بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم، پرەزيدەنت ساياباقتارى مەن قالانىڭ نەگىزگى كوشەلەرىندە جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел бульвар Greenline в районе «Нура»
    فوتو: اقوردا

    سونىمەن قاتار «مىڭجىلدىق» اللەياسىن اباتتاندىرۋدىڭ تۇجىرىمداماسى جاسالدى. ەسىل وزەنىنىڭ جاعالاۋىن رەكونسترۋكسيالاۋ شارالارى اياقتالۋعا جاقىن.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел бульвар Greenline в районе «Нура»
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى قالا ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋ، تۇرعىندارعا زاماناۋي ءارى قولايلى، ەكولوگيالىق تۇرعىدان تازا ورتا قالىپتاستىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى جالعاستىرۋ جونىندە تاپسىرما بەردى.

    وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى «تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق اكسياسىنا قاتىسقانىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات مەملەكەت باسشىسى استانا قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
