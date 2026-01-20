پرەزيدەنت نەكە ينستيتۋتىن «ەر مەن ايەلدىڭ ەرىكتى، رەسمي وداعى» دەپ زاڭمەن بەكىتۋدى ۇسىندى
قىزىلوردا. KAZINFORM - ءار ازاماتتىڭ تاڭداۋ قۇقىعى بار، ءبىراق بۇل تاڭداۋدى ەشكىم كۇشپەن تاڭا المايدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ادەپكە جات مىنەز-قۇلىق پەن «بالاما» مورالدىق قۇندىلىقتاردى وتكىر سىنادى.
- ءتۇرلى ساياسي اۆانتيۋريستەرگە ۇلتتىڭ نەگىزگى قۇندىلىقتارىنا نۇقسان تيگىزۋگە، جاستاردى سانگە اينالعان «بالاما» مورالدىق قۇندىلىقتاردىڭ جالعان جولىنا باعىتتاۋعا جول بەرۋگە بولمايدى. نەنى مەڭزەگەنىمدى ءبارى تۇسىنگەنىنە سەنىمدىمىن. مەملەكەت ءداستۇرلى مادەني قۇندىلىقتاردى قورعاۋعا مىندەتتى، ال زياندى، اشىق ايتساق، ادەپكە جات مىنەز-قۇلىقتى ناسيحاتتاۋعا قارسى تۇرۋى قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قوعامىمىزدا نەكە ينستيتۋتىن ەر مەن ايەلدىڭ ەرىكتى قۇرىلاتىن، مەملەكەتتىك مەكەمەدە رەسمي كۋالاندىرىلاتىن وداعى رەتىندە زاڭ جۇزىندە نىعايتۋ كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل رەتتە مەملەكەتتىڭ رەسمي ۇستانىمىنا قايشى كوزقاراستار ءۇشىن قىلمىستىق قۋدالاۋ نەمەسە مورالدىق كەمسىتۋدى جول بەرمەۋ كەرەك. مەملەكەتتىڭ ۇستانىمىن بىلايشا تۇجىرىمداۋعا بولادى: «ءار ازاماتتىڭ تاڭداۋ قۇقىعى بار، ءبىراق بۇل تاڭداۋدى ەشكىم كۇشپەن تاڭا المايدى. ءبىزدىڭ مەملەكەت بارلىق ازاماتتىڭ قۇقىعى مەن بوستاندىعىن، ابىرويى مەن قادىر-قاسيەتىن مىقتاپ قورعايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىنىڭ ءماتىن ترانسلياتسياسىن Kazinform سايتىنان وقۋعا بولادى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى