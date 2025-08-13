پرەزيدەنت ناشاقورلىقتىڭ الدىن الۋ شارالارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنگدە ناشاقورلىقتىڭ الدىن الۋ شارالارىن كۇشەيتۋدى، اسىرەسە، ءبىلىم بەرۋ مەن اقپارات سالاسىندا كەڭىنەن جۇمىس جۇرگىزۋدى تاپسىردى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، جاستار اراسىندا ەسىرتكىنىڭ ناسيحاتتالۋىنا جول بەرۋگە بولمايدى. بۇل رەتتە ول ينتەرنەتتە جانە مەديا يندۋستريادا تىيىم سالىنعان زاتتار مەن ىشىمدىك ءىشۋدى دارىپتەيتىن جاعىمسىز ءۇردىس بەلەڭ العانىنا توقتالدى.
جيىندا ەسىرتكىمەن بايلانىستى قۇقىق بۇزۋشىلىقتى انىقتاۋ، جولىن كەسۋ مەن جازالاۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا قاتىستى كەشەندى ماسەلەلەرگە ەرەكشە ءمان بەرىلدى.
- كەز كەلگەن ەسىرتكى ءتۇرىنىڭ ءوندىرىسى مەن ساتىلىمىنا قاتاڭ تىيىم سالىنىپ، مەملەكەتتىڭ ءجىتى باقىلاۋىندا بولۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىلدى، سونداي-اق ەسىرتكى ساتاتىن ورىندار مەن زەرتحانالاردىڭ يەلەرىن اشكەرەلەۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى كۇماندى قارجى وپەراتسيالارىن باقىلاۋعا الۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. بۇل تۇيتكىل قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ نازارىنان تىس قالماۋعا ءتيىس.
جيىن سوڭىندا پرەزيدەنت ناركوتيزمگە قارسى كۇرەسكە قوعام بولىپ جۇمىلۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي- اق ۇكىمەتكە، ءوڭىر اكىمدەرىنە جانە جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا ناشاقورلىقتان ساقتاندىرۋ جانە ەسىرتكى بيزنەسىنە قارسى كۇرەس شارالارىن كۇشەيتۋ جونىندە ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى.