«پرەزيدەنت مىرزا، ب ا ق-تى قولداۋىڭىزدى سۇرايمىز» - ۇلتتىق قۇرىلتاي
قىزىلوردا. KAZINFORM - «ءادىل ءسوز» حالىقارالىق قورىنىڭ پرەزيدەنتى قارلىعاش جامانقۇلوۆا قىزىلوردادا ءوتىپ جاتقان V ۇلتتىق قۇرىلتايدا پرەزيدەنتتەن وتاندىق ب ا ق- قا قولداۋ كورسەتۋدى سۇرادى.
- اقپارات سالاسىندا دا ءوزارا بايلانىستى كۇشەيتەتىن كەز كەلدى. بىزدە وڭىرلىك دەڭگەيدە جۇمىس ىستەي الاتىن مەدياالاڭدار جەتكىلىكتى. ەندىگى ماقسات - سولاردى جۇيەلى جانە تۇراقتى دەڭگەيگە شىعارۋ. ايماقتىق دەڭگەيدەگى مەديارەسۋرستاردى دامىتۋ ارقىلى ءوز نارراتيۆتەرىمىزدى ءوزىمىز قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك الامىز. ستراتەگيالىق كوممۋنيكاتسيالاردىڭ ىشكى ساياساتتاعى ماڭىزى زور. سىرتتان كەلەتىن اقپارات كولەمى كۇن سايىن ارتىپ كەلەدى. ال ادامنىڭ ونى ءتۇسىنىپ، ساراپتاۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى. سول وقيعالاردىڭ ناررتيۆتەرىن ءوزىمىز ايقىنداي الۋىمىز قاجەت. ءتۇسىندىرۋ لوگيكاسىن وزگەلەر ەمەس، ءوزىمىز بەلگىلەۋىمىز قاجەت، - دەدى ق. جامانقۇلوۆا پرەزيدەنت قاتىسۋىمەن وتكەن V ۇلتتىق قۇرىلتايدا.
سونىمەن بىرگە، قۇرىلتاي مۇشەسى ستراتەگيالىق كوممۋنيكاتسيا ارقىلى مەدياساۋاتتى جۇيەلى تۇردە كۇشەيتۋ كەرەگىن ايتتى. وييتكەنى مەدياساۋات - قوعامدى سىرتقى اقپاراتتىق مانيپۋلياتسيالاردان، كيبەرقاۋىپتەردەن قورعاۋدىڭ قۇرالى. مەدياساۋاتى بار ازامات الەۋمەتتىك جەلىدەگى جالعان سوزگە ەرمەيدى.
وسىعان قوسا، وتاندىق ب ا ق پەن كاسىبي جۋرناليستيكانى قولداۋ ماڭىزدى ەكەنى ايتىلدى.
- شىنايى، ساپالى اقپاراتقا سۇرانىس ازايعان جوق. وتاندىق ب ا ق ءبىرقاتار قيىندىققا قاراماستان، ءوز جۇمىسىن جەمىستى جالعاستىرىپ كەلەدى. وسى ورايدا، پرەزيدەنت مىرزا، ب ا ق- تى قولداۋىڭىزدى سۇرايمىز. ءسىز 2022 -جىلعى 16-ناۋرىزداعى جولداۋىڭىزدا جۋرناليستەردىڭ قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسىن كوتەردىڭىز. الايدا تاجىريبە كورسەتكەندەي، قىلمىستىق كودەكستىڭ 158-بابى (جۋرناليستىڭ زاڭدى كاسىبي قىزمەتىنە كەدەرگى جاساۋ) جۋرناليستەردى تولىققاندى قورعاي الماي وتىر. وسىعان بايلانىستى قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ ءبىر بولىگىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك ساناتىنا كوشىرۋدى ۇسىنامىز. بۇل جۋرناليستەردىڭ كاسىبي قىزمەتىن ءتيىمدى قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى قور باسشىسى.