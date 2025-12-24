پرەزيدەنت مەملەكەتتىك باسقارۋدا وزىق جاپون تاجىريبەسىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ وزىق شەشىمدەردى مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىنا ەنگىزۋدە جاپونيا تاجىريبەسىنە نازار اۋدارۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ونىڭ سوزىنشە، جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق تەحنولوگيانى دامىتۋعا باسا ءمان بەرۋ كەرەك.
- مەنىڭ وتكەن اپتادا جاپونياعا رەسمي ساپارمەن بارعانىمدى بىلەسىزدەر. ساپار كەزىندە توكيو گۋبەرناتورىمەن كەزدەستىم. ءتۇرلى سالادا ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا كەلىستىك، سيفرلىق تەحنولوگيالارعا ەرەكشە نازار اۋداردىق. توكيوداعى Smart City جوباسىمەن تانىستىق. جاپونيا وزىق شەشىمدەردى مەملەكەتتىك باسقارۋ سالاسىنا ەنگىزۋ تۇرعىسىنان زور تابىسقا جەتىپ وتىر. ءبىز وسى باعىتتا تاجىريبە الماساتىن بولدىق، - دەدى توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ استانانى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەسىندە قورشاعان ورتانى قورعاۋ - ستراتەگيالىق ماسەلە ەكەنىن ايتتى.
- ارينە، قوعامدا جوعارى ەكولوگيالىق مادەنيەت قالىپتاسىپ، تۇرعىندار ورتاق مەكەنىمىزدىڭ تىنىس- تىرشىلىگىنە بەلسەندى ارالاسا باستاعانى قۋانتادى. ء دال وسى سەبەپتى «تازا قازاقستان» جوباسىن باستادىم. ونى بۇكىل ەل قولدادى. قورشاعان ورتانى قورعاۋ - ستراتەگيالىق ماسەلە. «تازا قازاقستان» يدەولوگيالىق كامپانياسىنا نە ۇشىن باستاماشى بولعانىمدى ايتايىن. ويتكەنى ەكولوگيا، تۇرمىس-تىرشىلىكتەگى تازالىق بولمىسىمىزدىڭ ءبىر بولىگىنە اينالۋعا ءتيىس، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى قوقىسپەن كۇرەسۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
- جالپى، ازيانىڭ ءبىرقاتار قالاسىندا قالدىقتاردى جويۋدىڭ ەكونوميكاعا نەگىزدەلگەن تاسىلدەرى قولدانىلادى. شىنىندا دا قوقىسپەن كۇرەسۋ كەرەك. توكيودا 14 ميلليون ادام تۇرادى. ازعانتاي اۋماقتا وسىنشاما حالىق ءومىر ءسۇرىپ جاتسا دا، ونداعى تازالىق پەن ءتارتىپ وتە جوعارى دەڭگەيدە. مىسالى، سامميتتە سويلەگەن سوزىمدە جاپونيا پرەمەر-مينيسترىنە «ەلىڭىزدىڭ قۋاتى - ادامدارىڭىزدا. سىزدەر ۇنەمى ۇيلەسىمدىلىككە ۇندەيسىزدەر. جاپوندار ۇيرەنۋدەن جالىقپايدى. ءوزىن قالاي ۇستاۋدى بىلەدى، وزگە ادامدارعا قۇرمەتپەن قارايدى. ءۇيىن، پاتەرىن، ءوزى وتىرعان عيماراتتى تازا ۇستايدى. سونىمەن قاتار ولار ۇزدىكسىز ءبىلىم الادى ءارى ونى وسكەلەڭ ۇرپاققا دا سىڭىرەدى» دەپ جىلى ءسوزىمدى ارنادىم. بىزگە دە ءدال وسىنداي مەنتاليتەت قاجەت. سوندىقتان سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىدەن ۇلكەن ءۇمىت كۇتەمىن. ءبىز العا قارىشتاپ قادام باسىپ، تەحنولوگيالىق ۇلت بولۋدىڭ ۇلگىسىنە اينالۋىمىز كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قالدىقتاردى قايتا وڭدەۋدىڭ زاماناۋي جۇيەسىن قالىپتاستىرۋدى جەدەلدەتۋ كەرەكتىگىنەنازار اۋداردى.
- استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا وسى تەكتەس جوبالاردى ىسكە قوسۋ پىسىقتالىپ جاتىر. سونىڭ اياسىندا تاۋلىگىنە مىڭ جارىم تونناعا دەيىن قالدىق وڭدەۋ، ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ قاراستىرىلعان. ەل بويىنشا قالدىقتاردى جويۋدى كوزدەيتىن 40-تان استام جوبا جوسپارلانعان. ولاردىڭ ءبارى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ءارى ساپالى جۇزەگە اسىرىلۋعا ءتيىس، - دەدى مەملەكەت باشسىسى.
سونداي-اق ول سونىمەن قاتار قالدىقتاردى سۇرىپتاۋ جانە قوقىس پوليگوندارىن دامىتۋ ماسەلەسىنە ءمان بەرۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل ءىستى كەيىنگە قالدىرۋدىڭ ەكولوگيالىق سالدارى اۋىر بولاتىنىن ءارى ونىڭ تۇرعىندار تۇرمىسىنا تەرىس اسەر ەتەتىنىن حالىقارالىق تاجىريبە كورسەتىپ وتىر. سوندىقتان ۇكىمەت وسى باعىتتا قاجەتتى شارالار قابىلداعانى دۇرىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنتى استانانىڭ باسقا ايماقتارعا ۇلگى بولۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتقان بولاتىن.