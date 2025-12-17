پرەزيدەنت: ماڭىزدى مىندەتتەردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ەنەرگەتيكا سالاسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - اقوردادا ءوتىپ جاتقان سالتاناتتى جيىندا مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدىڭ ءوسىپ-وركەندەپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى.
- ءبىز ەكونوميكانى جانە ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باسا ءمان بەرىپ وتىرمىز. زاماناۋي ءوندىرىس ورىندارىن اشىپ جاتىرمىز. ەلىمىز جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت داۋىرىنە قادام باستى. قازاقستان بولاشاقتا تولىققاندى سيفرلىق ەل بولۋعا ءتيىس. وسى ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن اۋقىمدى جۇمىس قولعا الىندى. استانادا حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى قۇرىلدى. جاقىندا بەلگىلى امەريكالىق كومپانيانىڭ تەحنولوگياسى بويىنشا جاسالعان سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى. جاھاندىق ۇردىستەرگە ساي جاڭا «داتا- ورتالىقتار» سالىنادى، «بۇلتتى» ينفراقۇرىلىم قالىپتاسادى. ارينە، مۇنىڭ بارلىعى ەنەرگەتيكا سالاسى ءۇشىن ۇلكەن سىناق بولماق. سوندىقتان وسىنداي ماڭىزدى مىندەتتەردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ەنەرگەتيكا سالاسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋىمىز كەرەك، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازىر وسى باعىتتا اتقارىلىپ جاتقان ناقتى جۇمىستارعا توقتالدى.
- سوڭعى التى جىلدا ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ 16 ميلليارد كيلوۆاتت-ساعاتقا ارتتى. بۇل قاراعاندى وبلىسى سياقتى ءوندىرىسى وركەندەگەن ايماقتىڭ ءبىر جىلداعى قۋات تۇتىنۋ كولەمىمەن بىردەي. قازىرگى كەزدە قازاقستاننىڭ ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى جۇيەسىنە جالپى قۋاتى 25 گيگاۆاتتان اساتىن 237 ەلەكتر ستانتسياسى كىرەدى. ال ءىس جۇزىندە قولدانىستاعى جالپى قۋات كولەمى - 21 گيگاۆاتت. مەملەكەت جۇرگىزىپ وتىرعان جۇيەلى شارالاردىڭ ارقاسىندا ەنەرگيا نىساندارى مەن ينجەنەرلىك- كوممۋنالدىق جەلىلەردىڭ ورنىقتىلىعى ايتارلىقتاي كۇشەيدى. وتكەن جىلعى جىلىتۋ ماۋسىمىندا تەحنولوگيالىق اقاۋلار 27 پايىزعا قىسقاردى. توعىز جىلۋ ەلەكتر ورتالىعى تاۋەكەلدىڭ «قىزىل» ايماعىنان شىقتى، ال ءۇش ستانتسيا «جاسىل» ايماققا ءوتتى، - مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ەنەرگەتيكا سالاسى قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.