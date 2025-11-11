ق ز
    پرەزيدەنت ماسكەۋدەگى حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ ستۋدەنتتەرىمەن اڭگىمەلەستى

    ماسكەۋ. KAZINFORM - ستۋدەنتتەر مەملەكەت باسشىسىنا قازاقشا ءتىل قاتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Президент Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының студенттерімен әңгімелесті
    Фото: Ақорда

    ولار پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كىتاپتارىندا كورىنىس تاپقان ديپلوماتيا مەن اشىقتىق قاعيدالارى ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىندا ۇلگى رەتىندە وقىتىلاتىنىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار جاستار اباي قۇنانباي ۇلى شىعارماشىلىعىنا زور قىزىعۋشىلىقپەن قارايتىنىن ايتتى.

    - اقىننىڭ «ادامزاتتىڭ ءبارىن ءسۇي، باۋىرىم دەپ» دەگەن دوستىق تۋرالى وي ورامدارى وتە ەرەكشە. رەسەي مەن قازاقستان - ماڭگىلىك دوستىقتىڭ قوس قاناتى دەپ ەسەپتەيمىز. ەكى ەلدى، ەكى حالىقتى رياسىز، شىنايى دوستىق قارىم-قاتىناس بايلانىستىرادى، - دەدى جاستار.

    Президент Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының студенттерімен әңгімелесті
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى ستۋدەنتتەردىڭ قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋگە دەگەن ىنتاسىنا جوعارى باعا بەرىپ، ولارعا ساتتىلىك تىلەدى.

    Президент Казахстана побеседовал со студентами МГИМО на казахском языке
    Фото: Акорда

    - ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتى - وتە بەدەلدى جوعارى وقۋ ورنى. بۇكىل الەمگە تانىمال. قازاقستان بۇگىندە دەربەس مەملەكەت. مەنىڭ ويىمشا، ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىندا العان بىلىمدەرىڭىز بولاشاقتا مول پايداسىن تيگىزەدى. ويتكەنى ءتۇرلى ەلدەر تۋرالى، ونىڭ ىشىندە رەسەيدىڭ بۇرىننان كەلە جاتقان وداقتاسى قازاقستان جايىندا كوپ ماعلۇمات ءبىلۋ سىزدەرگە كەيىن جۇمىسقا ورنالاسۋعا، سونداي-اق الەمدە جانە وڭىرلىك دەڭگەيدە باسەكەگە قابىلەتتى مامان بولۋعا كومەكتەسەدى، - دەدى پرەزيدەنت.

    Президент Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының студенттерімен әңгімелесті
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.

