ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:12, 31 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ رەكتورىن قابىلدادى

    اقتوبە. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ رەكتورى اناتولي توركۋنوۆپەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.

    Президент Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының ректорын қабылдады
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى م م ح ق ي- ءدىڭ حالىقارالىق قاتىناستار سالاسى بويىنشا بىلىكتى مامانداردى دايارلاۋداعى بەدەلىن جوعارى باعالايتىنىن جەتكىزدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بازاسىندا م م ح ق ي فيليالىنىڭ اشىلۋىن قۇپتادى. قازىر مۇندا 100 ستۋدەنت ءبىلىم الۋدا.

    كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن رەسەي اكادەميالىق قاۋىمداستىقتارىنىڭ ناتيجەلى ىقپالداستىققا ۇمتىلىسى ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى Queen’s University Belfast پرەزيدەنتى جانە ۆيتسە-كانتسلەرىمەن كەزدەستى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار