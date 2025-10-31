پرەزيدەنت ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ رەكتورىن قابىلدادى
اقتوبە. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ رەكتورى اناتولي توركۋنوۆپەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسى م م ح ق ي- ءدىڭ حالىقارالىق قاتىناستار سالاسى بويىنشا بىلىكتى مامانداردى دايارلاۋداعى بەدەلىن جوعارى باعالايتىنىن جەتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بازاسىندا م م ح ق ي فيليالىنىڭ اشىلۋىن قۇپتادى. قازىر مۇندا 100 ستۋدەنت ءبىلىم الۋدا.
كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن رەسەي اكادەميالىق قاۋىمداستىقتارىنىڭ ناتيجەلى ىقپالداستىققا ۇمتىلىسى ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى Queen’s University Belfast پرەزيدەنتى جانە ۆيتسە-كانتسلەرىمەن كەزدەستى.