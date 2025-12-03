پرەزيدەنت مادەنيەت، اقپارات جانە جاستار ساياساتىن دامىتۋ جونىندە ناقتى مىندەتتەر جۇكتەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايدا بالايەۆا مەملەكەتتىڭ الەۋمەتتىك ساياساتىن ىسكە اسىرۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى، اتاپ ايتقاندا، ۆەدومستۆوارالىق ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋ، قىزمەتتەر ساپاسىن ارتتىرۋ، ادام كاپيتالىن دامىتۋ جانە سالانى سيفرلاندىرۋ شارالارى جونىندە باياندادى.
مادەنيەت پەن اقپارات، ءدىن جانە ەتنوسارالىق قاتىناستار، ازاماتتىق قوعام، سونداي-اق وتباسى، جاستار ساياساتى سالالارىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى مالىمەت بەردى.
مەملەكەت باسشىسى اتالعان باعىتتاردى ودان ءارى جەتىلدىرۋ بويىنشا ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما جۇكتەدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى وڭىرلىك جۇك اۆياحابتارىن دامىتۋ جونىندە كەڭەس وتكىزگەن ەدى.