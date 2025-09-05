پرەزيدەنت: ماڭداي تەرمەن كەلگەن ادال ەڭبەكتىڭ قادىرىن بىلەتىن جۇرت وزىق ويلى ۇلت بولادى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا وتكەن سالتاناتتى جيىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قوعامداعى ەڭبەك ادامىنىڭ ورنى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ماڭداي تەرمەن كەلگەن ادال ەڭبەكتىڭ قادىرىن بىلەتىن جۇرت وزىق ويلى ۇلت بولادى.
- ەڭبەكقورلىق - ەڭ اسىل قاسيەتتىڭ ءبىرى. مەن ءار سوزىمدە وسى ماسەلەگە ەرەكشە ءمان بەرەمىن. ماڭداي تەرمەن كەلگەن ادال ەڭبەكتىڭ قادىرىن بىلەتىن جۇرت وزىق ويلى ۇلت بولادى. حالقىمىزدا «ەڭبەگىنە قاراي - قۇرمەتى» دەگەن جاقسى ءسوز بار. ەڭبەك ادامى - ەل ادامى. ەڭبەك ادامى، ەڭ الدىمەن، تۋعان ەلىنىڭ جارقىن كەلەشەگى ءۇشىن ايانباي جۇمىس ىستەيتىن ادام. سوندىقتان قازىر ءبىز ەلىمىزدە جۇمىسشى ماماندارىن كەڭىنەن دارىپتەپ، ولارعا ەرەكشە قۇرمەت كورسەتىپ جاتىرمىز. مەن جىل باسىنان بەرى ەلىمىزدىڭ ءار سالاسىندا جۇمىس ىستەپ جۇرگەن ازاماتتاردى ارنايى شاقىرىپ، ماراپاتتاپ جاتىرمىن. مۇنى حالقىمىزدىڭ سىزدەرگە كورسەتكەن ىستىق ىقىلاسى، شىنايى قۇرمەتى مەن العىسى دەپ تۇسىنگەن ءجون، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ سوڭعى جىلدارى مەملەكەت ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالاسىنا شەتەل ينۆەستيتسياسىن جۇيەلى تۇردە تارتۋ جۇمىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
اقوردادا وتكەن سالتاناتتى جيىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇناي- گاز كەشەنى ەل ەكونوميكاسىنىڭ اسا ماڭىزدى سالاسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.