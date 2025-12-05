پرەزيدەنت ەلىمىزدە تابىستى بيزنەسپەن اينالىسۋعا قولايلى جاعداي جاسالعانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل تۋرالى «التىن ساپا» جانە «پارىز» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن، «قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋارى» رەسپۋبليكالىق كورمە-كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
- مۇنى بارلىق شەتەلدىك باقىلاۋشى مەن مامان مويىنداپ وتىر. كرەاتيۆتى يندۋستريا سەكىلدى جاڭا سەكتورلاردى دامىتۋ ارقىلى ەكونوميكانىڭ كوكجيەگى كەڭەيەدى. حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ ەسەبىنە سايكەس، اتالعان سەگمەنت الەم بويىنشا جىل سايىن 2 تريلليون دوللاردان اسا تابىس اكەلە الادى، سونداي-اق 50 ميلليوننان استام جۇمىس ورنىن اشۋعا قاۋقارلى. ءبىرقاتار دامىعان ەلدە، ماسەلەن، ا ق ش- تا، ۇلى بريتانيادا، كورەيا رەسپۋبليكاسىندا كرەاتيۆتى يندۋستريا ىشكى جالپى ءونىمنىڭ 2 دەن 7 پايىزعا دەيىنگى كولەمىن قالىپتاستىرادى. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، كرەاتيۆتى يندۋسترياعا سالىنعان ءار دوللار قوسىلعان قۇننىڭ 2,5 دوللارىن قۇرايدى. قازاقستاندا كرەاتيۆتى يندۋستريانى وركەندەتۋگە ايتارلىقتاي الەۋەت بار. ءبىزدىڭ جاستارىمىز وتە شىعارماشىل، ولاردىڭ مىنەزى دە، مەنتاليتەتى دە سوعان ساي كەلەدى. الايدا ەلىمىزدىڭ ىشكى جالپى ونىمىندەگى بۇل سەكتوردىڭ ۇلەسى 1 پايىز عانا، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن، «قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋارى» رەسپۋبليكالىق كورمە-كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ءسوز سويلەدى.