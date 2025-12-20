پرەزيدەنت ەلىمىزدە جاپون ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ بولىمشەسىن اشۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى توكيونىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن جاساندى ينتەللەكت سالاسى بويىنشا تىڭ سەرىكتەستىك ورناتۋ جونىندەگى باستاماسىنا قولداۋ ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
سيفرلىق ترانسفورماتسيا مەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ سالاسىندا ىنتىماقتاستىق ورناتۋ وتە وزەكتى. جاپوندىق يننوۆاتسيالار ساپا، سەنىمدىلىك جانە جوعارى تەحنولوگيا تۇرعىسىنان كەڭىنەن تانىمال.
- قازاقستان سيفرلىق مەملەكەتكە اينالۋ جولىنا ءتۇستى. وسى ماقساتتا Аlem.ai. حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى اشىلدى. بيىل ەلىمىز امەريكالىق تەحنولوگيالار بازاسىندا ەكى سۋپەركومپيۋتەردى ىسكە قوستى. كەلەسى جىلى ونەركاسىپ، مەملەكەتتىك سەكتور، الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ جانە ءبىلىم بەرۋ سالالارىن سيفرلاندىرۋعا باعىتتالعان Digital Qazaqstan ستراتەگياسىن جۇزەگە اسىرۋدى باستايمىز. وسىلايشا، قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكتى مەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن وڭتايلى جاعداي جاسالادى. بۇل رەتتە ءبىز توكيونىڭ ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن جاپونيا اراسىندا جاساندى ينتەللەكت سالاسى بويىنشا تىڭ سەرىكتەستىك ورناتۋ جونىندەگى باستاماسىن قولدايمىز. اتالعان پلاتفورمانى ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى ІТ- ستارتاپ «Astana Hub» جانە قاجەتتى ينفراقۇرىلىمى مەن حالىقارالىق ەكوجۇيەسى بارАlem.ai ورتالىعىنىڭ بازاسىنا ورنالاستىرۋدى ۇسىنامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سونىمەن قاتار ەلىمىزدە جاپون ۋنيۆەرسيتەتتەرى مەن ءبىلىم ورتالىقتارىنىڭ بولىمشىلەرىن اشۋدى ۇسىندى.
- ادام كاپيتالى - دامۋدىڭ باستى قوزعاۋشى كۇشى. جاپونيا بۇل فورمۋلانىڭ دۇرىستىعىن ناقتى دالەلدەدى. ادام، ەڭبەككە قۇرمەت كورسەتۋ، ۇدايى جەتىلۋگە ۇمتىلۋ، ءومىر بويى وقۋ، وسكەلەڭ ۇرپاققا ءبىلىم بەرۋ - ءسىزدىڭ مەملەكەتىڭىزدىڭ ارتىقشىلىعى. قازاقستان ءبىلىم سالاسىن بەلسەندى دامىتىپ جاتىر. اسىرەسە، شەتەلدىك سەرىكتەستەرىمىزبەن بىرگە وسى باعىتتا اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلۋدا. ەلىمىزدە شەت مەملەكەتتەردىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارى تابىستى قىزمەت ەتىپ جاتىر. جاپونياعا قازاقستاندا ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن ءبىلىم ورتالىقتارىنىڭ بولىمشىلەرىن اشۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى ۇسىنامىز، - دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت قازاقستان جاپونيامەن بىرلەسكەن Next-Generation SmartMining Plus جوباسىنىڭ ىسكە قوسىلۋىن قۇپتايتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى ورتالىق ازيادا سيرەك كەزدەسەتىن ەلەمەنتتەر مەن وزگە دە اسا ماڭىزدى مينەرالداردىڭ مول قورى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل الەمنىڭ جاڭا ەنەرگەتيكالىق جۇيەگە كوشۋىنە قاجەتتى رەسۋرس سانالادى.
- ءوڭىرىمىز تازا ءارى قۋات ۇنەمدەيتىن وندىرىستەردى اتالعان رەسۋرستارمەن قامتاماسىز ەتە الادى. قازاقستان جاپونيامەن قازبا بايلىقتاردى بارلاۋ، ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ ءىسى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋعا مۇددەلى. بۇل رەتتە تەرەڭ وڭدەۋگە جانە ورنىقتى ءوندىرىس تىزبەگىن قالىپتاستىرۋعا دەن قويا وتىرىپ، تولىققاندى ونەركاسىپ كلاستەرىن قۇرۋعا باسىمدىق بەرەمىز. سوندىقتان قازاقستان جاپونيامەن بىرلەسكەن Next-Generation SmartMining Plus جوباسىنىڭ ىسكە قوسىلۋىن قۇپتايدى. بۇل باستاما ءوندىرىس ۇدەرىسىن سيفرلاندىرىپ، ەكولوگيالىق ورنىقتىلىقتى ارتتىرادى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ورنىقتى اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا بىرلەسكەن زەرتتەۋ پلاتفورماسىن قۇرۋدى ۇسىندى.
- ەلىمىز اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ايرىقشا ءمان بەرەدى. ورتالىق ازيادا قۋاتتى اگروونەركاسىپ كەشەنى بۇرىننان بار. سوندىقتان ايماق جاھاندىق ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ىسىندە ماڭىزدى ءرول اتقارا الادى. قازاقستان جاپونيانىڭ رەسۋرس ۇنەمدەۋ تەحنولوگياسىنا، شولگە ءتوزىمدى داقىلدار سەلەكسياسىنا، «اقىلدى» فەرمالاردى دامىتۋ تاجىريبەسىنە قىزىعۋشىلىق تانىتادى. وسى ورايدا ورنىقتى اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا جاپون عالىمدارىنىڭ جانە ساراپشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن زەرتتەۋ پلاتفورماسىن قۇرۋدى ۇسىنامىز. استانادا قولدانبالى عىلىمدار سالاسىندا عالىمدار مەن زەرتتەۋشىلەردىڭ العاشقى كەزدەسۋىن «ورتالىق ازيا - جاپونيا» فورماتىندا ۇيىمداستىرۋدى ۇسىنامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىنىڭ ءبىرىنشى سامميتىندە ءسوز سويلەدى.
پرەزيدەنت جاپونيا ۇكىمەتىنىڭ اقتاۋ پورتىنداعى كەدەندىك راسىمدەردى جەتىلدىرۋگە اتسالىسۋ شەشىمىن قۇپتادى.