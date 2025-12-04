پرەزيدەنت ەلىمىزگە ۇدايى قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقان ەۋروپا وداعىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ءبىلىم، عىلىم جانە اكادەميالىق ۇتقىرلىق سالالارىندا ۇدايى قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقان ەۋروپا وداعىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. ونىڭ سوزىنشە، مىڭداعان قازاقستاندىق جاستار ە و باعدارلامالارىنا قاتىسىپ، سونىڭ ىشىندە Erasmus+ اياسىندا ءبىلىم الىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كەلىسسوز بارىسىندا تسيفرلاندىرۋ باعىتىنداعى ىقپالداستىقتى ارتتىرۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلگەنىن جەتكىزدى.
- قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى ءوزارا تاجىريبە الماسۋ جانە تەحنولوگيالارعا ينۆەستيتسيا سالۋ ارقىلى اناعۇرلىم ينكليۋزيۆتى ءارى زاماناۋي سيفرلىق ەكونوميكانى قۇرۋعا كىرىستى. ەلدەرىمىز Team Europe Initiative on Digital Connectivity («ەۋروپا كومانداسىنىڭ» سيفرلىق بايلانىس جونىندەگى باستاماسى) اياسىندا جەرسەرىك ارقىلى ينتەرنەتكە ءقاۋىپسىز قوسىلۋ، اسىرەسە، اۋىلدار مەن شالعاي ەلدى مەكەندەردىڭ عالامتورعا قول جەتكىزۋى بويىنشا ارىپتەستىكتى جولعا قويدى. سونداي-اق ورتالىق ازيا مەن ەۋروپا وداعىنىڭ العاشقى يننوۆاتسيالىق كامپۋسىن Astana Hub اۋماعىندا ورنالاستىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا كەلىستىك. بۇل ستارتاپتار، تەحنولوگيا زەرتتەۋشىلەرى جانە سيفرلىق سالا كاسىپكەرلەرى باس قوساتىن الاڭ بولماق. قازاقستان ەۋروپا وداعىنىڭ دۇنيە جۇزىندە قاۋىپسىز ءارى سەنىمدى سيفرلىق بايلانىستى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان Horizon Europe باعدارلاماسى مەن Global Gateway تۇجىرىمداماسىن جوعارى باعالايدى. ءبىز وسى ۇدەرىسكە بەلسەندى اتسالىسقانىمىزدى ماقتان تۇتامىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونداي-اق ۇزاقمەرزىمدى ءارى تابىستى سەرىكتەستىك ءۇشىن ادامدار اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋدىڭ ماڭىزى زور ەكەنىنە نازار اۋدارىلدى.
- ءبىلىم، عىلىم جانە اكادەميالىق ۇتقىرلىق سالالارىندا بىزگە ۇدايى قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقان ەۋروپا وداعىنا ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. مىڭداعان قازاقستاندىق جاستار ە و باعدارلامالارىنا قاتىسىپ، سونىڭ ىشىندە Erasmus+ اياسىندا ءبىلىم الىپ جاتىر. ەۋروپا وداعى وسىنداي بايلانىستاردى ودان ءارى كەڭەيتۋگە بەيىل. ءبىز مۇنى جوعارى باعالايمىز. قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتتەر اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتۋ، بىرلەسكەن باعدارلامالاردى ىسكە اسىرۋ جانە بىلىكتىلىك دەڭگەيىن ءوزارا مويىنداۋ ارقىلى جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ءازىر. سونىمەن قاتار ازاماتتارىمىز ءۇشىن ۆيزالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ بويىنشا ەۋروپا وداعىنداعى سەرىكتەستەرمەن ىقپالداستىق جالعاسادى دەپ ۇمىتتەنەمىز. ءوزارا بارىس-كەلىستى وڭتايلاندىرۋ ءبىلىم، عىلىم جانە مادەنيەت سالالارىنداعى بايلانىستارىمىزدى كەڭەيتۋگە، ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتى جانداندىرۋعا وڭ سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتىن 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتاعانىن جازعانبىز.