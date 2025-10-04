ق ز
    19:36, 04 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ليۋكسەمبۋرگتىڭ جاڭا ۇلى گەرتسوگى گيومدى تاققا وتىرۋىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM — مەملەكەت باسشىسى ليۋكسەمبۋرگتىڭ جاڭا ۇلى گەرتسوگى گيومعا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Kazakh President congratulates new Grand Duke of Luxembourg
    Photo credit: Akorda

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ليۋكسەمبۋرگتىڭ جاڭا ۇلى گەرتسوگى گيومدى تاققا وتىرۋىمەن قۇتتىقتادى.

    — قازاقستان ليۋكسەمبۋرگپەن اراداعى دوستىققا، ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىكتى جوعارى باعالايدى. سىزبەن وسى ناتيجەلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتىپ، حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا ەكىجاقتى ىقپالداستىقتىڭ تىڭ مۇمكىندىكتەرىنە جول اشاتىنىمىزعا سەنىمدىمىن، — دەلىنگەن جەدەلحاتتا. 

    سونداي-اق پرەزيدەنت جوعارى مارتەبەلى كورول ءانريدىڭ ۇلى گەرتسوگ رەتىندە اتقارعان جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىن اياقتاۋىنا بايلانىستى ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، تىلەكتەستىگىن جەتكىزدى.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ 6-7 -قازان كۇندەرى ازەربايجانعا ساپارمەن بارادى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
