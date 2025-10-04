پرەزيدەنت ليۋكسەمبۋرگتىڭ جاڭا ۇلى گەرتسوگى گيومدى تاققا وتىرۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM — مەملەكەت باسشىسى ليۋكسەمبۋرگتىڭ جاڭا ۇلى گەرتسوگى گيومعا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
— قازاقستان ليۋكسەمبۋرگپەن اراداعى دوستىققا، ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىكتى جوعارى باعالايدى. سىزبەن وسى ناتيجەلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتىپ، حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا ەكىجاقتى ىقپالداستىقتىڭ تىڭ مۇمكىندىكتەرىنە جول اشاتىنىمىزعا سەنىمدىمىن، — دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
سونداي-اق پرەزيدەنت جوعارى مارتەبەلى كورول ءانريدىڭ ۇلى گەرتسوگ رەتىندە اتقارعان جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىن اياقتاۋىنا بايلانىستى ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، تىلەكتەستىگىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ 6-7 -قازان كۇندەرى ازەربايجانعا ساپارمەن بارادى.