    12:05, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ۇلتتىق بانك تۋرالى جاڭا ەرەجەنى بەكىتتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق بانك تۋرالى ەرەجەنى جاڭارتتى.

    Национальный банк Казахстана Қазақстан Ұлттық банкі
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    ۇلتتىق بانك - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنە تىكەلەي باعىناتىن جانە ەسەپ بەرەتىن مەملەكەتتىك ورگان.

    - ۇلتتىق بانك مەملەكەتتىڭ اقشا-نەسيە ساياساتىن ازىرلەۋدى جانە جۇرگىزۋدى، تولەم جۇيەسىنىڭ جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋدى، قارجى جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە جاردەمدەسۋدى، ۆاليۋتالىق رەتتەۋ مەن ۆاليۋتالىق باقىلاۋدى، ستاتيستيكالىق قىزمەتتى، سونداي-اق قۇزىرەتى شەگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى زاڭناماسى سالاسىندا قارجى نارىعىنا، قارجى ۇيىمدارىنا جانە وزگە دە تۇلعالارعا مەملەكەتتىك رەتتەۋدى، باقىلاۋ مەن قاداعالاۋدى جۇزەگە اسىرادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    ۇلتتىق بانك - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق بانكى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بانك جۇيەسىنىڭ جوعارعى (ءبىرىنشى) دەڭگەيى.

    قۇجاتپەن ۇلتتىق بانكتىڭ فۋنكتسيالارى كەڭەيتىلدى، ءتوراعانىڭ، باسقارمانىڭ، ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ، اقشا-نەسيە ساياساتى كوميتەتىنىڭ وكىلەتتىگى ايقىندالدى.

    ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا پارلامەنت سەناتىنىڭ كەلىسىمىمەن 6 جىل مەرزىمگە تاعايىندالادى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تاراپىنان قىزمەتىنەن بوساتىلادى.

    پرەزيدەنت جارلىعى 2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن كۇشىنە ەنگىزىلدى.

