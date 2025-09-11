پرەزيدەنت ۇلتتىق بانك تۋرالى جاڭا ەرەجەنى بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق بانك تۋرالى ەرەجەنى جاڭارتتى.
ۇلتتىق بانك - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنە تىكەلەي باعىناتىن جانە ەسەپ بەرەتىن مەملەكەتتىك ورگان.
- ۇلتتىق بانك مەملەكەتتىڭ اقشا-نەسيە ساياساتىن ازىرلەۋدى جانە جۇرگىزۋدى، تولەم جۇيەسىنىڭ جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋدى، قارجى جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە جاردەمدەسۋدى، ۆاليۋتالىق رەتتەۋ مەن ۆاليۋتالىق باقىلاۋدى، ستاتيستيكالىق قىزمەتتى، سونداي-اق قۇزىرەتى شەگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى زاڭناماسى سالاسىندا قارجى نارىعىنا، قارجى ۇيىمدارىنا جانە وزگە دە تۇلعالارعا مەملەكەتتىك رەتتەۋدى، باقىلاۋ مەن قاداعالاۋدى جۇزەگە اسىرادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ۇلتتىق بانك - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق بانكى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بانك جۇيەسىنىڭ جوعارعى (ءبىرىنشى) دەڭگەيى.
قۇجاتپەن ۇلتتىق بانكتىڭ فۋنكتسيالارى كەڭەيتىلدى، ءتوراعانىڭ، باسقارمانىڭ، ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ، اقشا-نەسيە ساياساتى كوميتەتىنىڭ وكىلەتتىگى ايقىندالدى.
ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا پارلامەنت سەناتىنىڭ كەلىسىمىمەن 6 جىل مەرزىمگە تاعايىندالادى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تاراپىنان قىزمەتىنەن بوساتىلادى.
پرەزيدەنت جارلىعى 2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەن كۇشىنە ەنگىزىلدى.