پرەزيدەنت ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا ەكونوميكا مەن قارجى جۇيەسىنىڭ جاي- كۇيى جانە بيىلعى قاڭتار- قاراشا ايلارىندا جۇرگىزىلگەن اقشا-نەسيە ساياساتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى جونىندە ەسەپ بەرىلىپ، 2026 -جىلعا ارنالعان جوسپار تانىستىرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ىسكەرلىك بەلسەندىلىك، ينفلياتسياعا ىقپال ەتەتىن فاكتورلار جانە باعانى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن قابىلدانعان شارالار تۋرالى ايتىلدى. ۇكىمەت، ۇلتتىق بانك پەن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان ماكروەكونوميكانى تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن ءىس- قيمىل باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋعا كىرىستى.
مەملەكەت باسشىسىنا قارجى، ۆاليۋتا جانە مەملەكەتتىك باعالى قاعازدار نارىقتارىنداعى جاعداي، ۇلتتىق قور مەن ءبىرىڭعاي زەينەتاقى جيناقتاۋشى قورى اكتيۆتەرىنىڭ، التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنىڭ جاي- كۇيى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
جىل باسىنان بەرى ۇلتتىق قوردىڭ ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرى 4,8 ميلليارد دوللارعا ءوستى. 11 ايداعى ينۆەستيتسيالىق تابىس شامامەن 8,2 ميلليارد دوللاردى نەمەسە 13,7 پايىزدى قۇرادى. ەسەپتى كەزەڭدە التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 16,3 ميلليارد دوللارعا نەمەسە 36 پايىزعا ۇلعايىپ، 62,1 ميلليارد دوللارعا جەتتى. ب ج ز ق زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ كولەمى بيىل قاڭتار- قاراشا ايلارىندا 2,6 تريلليون تەڭگەگە نەمەسە 11,7 پايىزعا ارتىپ، 25 تريلليون تەڭگە بولدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا جاپپاي سيفرلاندىرۋ بارىسى جانە ۇلتتىق بانكتىڭ تسيفرلىق جوبالارى جونىندە باياندالدى. سونىڭ ىشىندە انتيفرود ورتالىقتىڭ جۇمىسىنا، ۇلتتىق سيفرلىق قارجى ينفراقۇرىلىمدارىن تەحنولوگيالىق تۇرعىدان جۇزەگە اسىرۋعا ءمان بەرىلدى.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق بانك باعا تۇراقتىلىعىن ساقتاپ، ينفلياتسيانى ورتاشا 5 پايىزدىق مەجەدە ۇستاپ تۇرۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارانى قابىلداۋدا.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە، قارجى نارىعى مەن سيفرلىق ترانسفورماتسيا سەكتورىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باسا نازار اۋدارىپ، ۇلتتىق بانك قىزمەتىنە قاتىستى ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
