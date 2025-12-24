پرەزيدەنت LRT جەلىسىن ۇزارتۋ جانە قابانباي باتىر داڭعىلىندا ەكى دەڭگەيلى جول سالۋ ۇسىنىسىن قولدادى
استانا. KAZINFORM —- مەملەكەت باسشىسى جەڭىل رەلستى كولىك جەلىسىن ۇزارتۋ جانە قابانباي باتىر داڭعىلىندا ەكى دەڭگەيلى جول سالۋ ۇسىنىسىن قولدادى.
- جەڭىل رەلستى كولىك جوباسى دا وتە ماڭىزدى. كوپ ۇزاماي ونى تولىق ىسكە قوسۋ كەرەك. مەن جەڭىل رەلستى كولىك جەلىسىن ۇزارتۋ تۋرالى ۇسىنىستى قولدايمىن. بۇل قادام كولىك كەپتەلىسىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنى ءسوزسىز. ۇكىمەت، ەڭ الدىمەن، جوبانى قارجىلاندىرۋ ماسەلەسىن شەشۋگە ءتيىس، - دەدى توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەت اكىمدىكپەن بىرلەسىپ، تاۋەلسىزدىك داڭعىلىن ۇزارتۋ جۇمىسىن جالعاستىرۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- سونداي-اق قابانباي باتىر داڭعىلىندا ەكى دەڭگەيلى جول سالۋ تۋرالى ۇسىنىسقا قولداۋ بىلدىرەمىن. جوبانىڭ قۇجاتتارىن كەلەسى جىلى ازىرلەپ، 2027 -جىلى قۇرىلىستى باستاۋ قاجەت. بۇعان قوسا، ۇكىمەت اكىمدىكپەن بىرلەسىپ، تاۋەلسىزدىك داڭعىلىن ۇزارتۋ جۇمىسىن جالعاستىرۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى ساپاسىز ماتەريالداردى پايدالانۋ، قۇرىلىسقا قاتىستى ەرەجەلەردى جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاماۋ - ناعىز قىلمىس ەكەنىن ايتتى.
- تۇرعىن ۇيلەر ساپالى سالىنۋى قاجەت. استانا - قۇرىلىس قارقىنى بويىنشا ەلىمىزدە كوش باستاپ تۇر. جىل باسىنان بەرى قالادا 5 ميلليون شارشى مەتر ءۇي سالىنعان. بۇل - بۇكىل ەلدە قولدانىسقا بەرىلگەن تۇرعىن ۇيلەردىڭ تورتتەن ءبىرى دەگەن ءسوز. ارينە، جاقسى كورسەتكىش. ءبىراق ساندى كوبەيتەمىز دەپ، ساپانى ۇمىتىپ كەتەتىندەر بار. مىسالى، تاياۋدا تۇرعىن ءۇيدىڭ سىرتقى قاپتاماسى وپىرىلىپ ءتۇستى. تاعى ءبىر ۇيدە ليفت قۇلادى. ەكى جاعداي دا قايعىلى وقيعاعا اكەپ سوقتىردى. ساپاسىز ماتەريالداردى پايدالانۋ، قۇرىلىسقا قاتىستى ەرەجەلەردى جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاماۋ - ناعىز قىلمىس. مۇنى اشىق ايتۋىمىز كەرەك. بۇعان مۇلدەم جول بەرۋگە بولمايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
ۇكىمەت قۇرىلىستىڭ بارلىق كەزەڭىن، ياعني جوبالاۋدان باستاپ دايىن ءۇيدى تاپسىرۋعا دەيىنگى ۇدەرىستى تولىق سيفرلاندىرۋعا ءتيىس. سول ارقىلى بۇل سالادا ءتارتىپ ورناتىپ، جۇمىستىڭ ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋى قاجەت.
- ايماق اكىمدەرى ەلدى مەكەندەردىڭ سيفرلىق كوشىرمەسىن جاساپ، بارلىق نىساننىڭ جاي-كۇيىن ۇنەمى باقىلاۋدا ۇستاۋى كەرەك. قۇرىلىس كومپانيالارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋ قاجەت. ءۇي سالىپ جاتقان كومپانيالار مەن مەردىگەرلەر تۋرالى جانە ساراپتاما ناتيجەلەرى جايلى اقپارات اشىق ءارى قولجەتىمدى بولۋعا ءتيىس، - دەدى ول.
مەملەكەت باسشىسى وندىرىستەگى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قابىلداۋدى تاپسىردى
- تاعى ءبىر ماسەلە: ەلوردادا جۇمىستا ءجۇرىپ جاراقات الۋ دەرەكتەرى كوبەيىپ بارادى. جىل باسىنان بەرى قالاداعى ءوندىرىس ورىندارىندا 32 ادام زارداپ شەگىپ، 12 ادام قازا تاپقان. اكىمدىك ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، وندىرىستەگى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قابىلداۋعا ءتيىس. جۇمىس ورنىندا بولۋى مۇمكىن قاۋىپ-قاتەرلەردى سارالاپ، وقىس وقيعالاردىڭ الدىن الۋ قاجەت. ءار قايعىلى وقيعانىڭ سەبەپ-سالدارىن مۇقيات زەردەلەپ، ءتيىستى قورىتىندى جاساعان ءجون، - دەدى پرەزيدەنت.