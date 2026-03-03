پرەزيدەنت ەلدىكتىڭ مىزعىماس بەرىك تۇعىرىن قالىپتاستىرۋ جولىندا ەڭبەك ەتىپ كەلەدى - ولجاس بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ەل دامۋىنىڭ سوڭعى جىلدارداعى ناتيجەلەرىن سارالاعان ماقالاسىن جاريالادى. وندا قاسىم-جومارت توقايەۆ باستاماسىمەن جۇزەگە اسقان اۋقىمدى رەفورمالاردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق وسىمگە، ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن ترانسفورماتسيالاۋعا ىقپالى جان-جاقتى تالدانعان.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇتاس ۇلت تاعدىرىن موينىنا العان جەتى جىلدا ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق جانە ساياسي دامۋ مودەلىندە اۋقىمدى ءارى جۇيەلى وزگەرىستەر بولدى. بۇل جىلدار جەر بەتىن تۇگەل جايلاعان پاندەميا، الەمدىك ەكونوميكانىڭ باياۋلاۋى، ينفلياتسيالىق جانە لوگيستيكالىق سىن-تەگەۋرىندەر، گەوساياسي تۇراقسىزدىق سياقتى جاھاندىق احۋالدىڭ اسا كۇردەلى كەزەڭىمەن، سونداي-اق جىلدار بويى جالعاسقان ىشكى ەكونوميكالىق ءارى ساياسي تەڭسىزدىكتەردى ەڭسەرۋ قاجەتتىلىگىمەن تۇسپا-تۇس كەلدى.
كۇرمەۋى قيىن، قوردالانعان تۇيتكىلدەرگە قاراماستان، پرەزيدەنتىمىز تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتىپ، قازاقستان سەرپىندى دامۋ جولىنا ءتۇستى.
كوپتەگەن سىن-قاتەرگە جاۋاپ رەتىندە ءبىرىنشى كەزەكتە مەملەكەتىمىزدىڭ ۇزاقمەرزىمدى ورنىقتىلىعىن نىعايتۋدى ماقسات ەتكەن اۋقىمدى رەفورمالار جۇزەگە اسىرىلدى. پرەزيدەنت توقايەۆ جالاڭ ۇران مەن پوپۋليزمگە جول بەرگەن جوق، ۋاقىتشا ناتيجەلەرگە دە ەشقاشان يەك ارتقان ەمەس. مەملەكەت باسشىسى حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋعا، ەكونوميكالىق جانە ساياسي تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ەلدىكتىڭ مىزعىماس بەرىك تۇعىرىن قالىپتاستىرۋ جولىندا ەڭبەك ەتىپ كەلەدى.
مۇنداعى ناتيجەنىڭ ءبارى كوز الدىمىزدا.
2025 -جىلى الەمدىك ەكونوميكانىڭ ءوسىمى 3,3 پايىزدى قۇراسا، قازاقستاندا ىشكى جالپى ءونىم 6,5 پايىزعا ارتتى.
ەكونوميكانىڭ قۇرىلىمى دا وزگەردى. بۇرىن ءوسىم نەگىزىنەن سىرتقى شيكىزاتتىق كونيۋنكتۋراعا تاۋەلدى بولسا، بۇگىندە ول مەملەكەت باسشىسىنىڭ جۇيەلى شەشىمدەرىنىڭ ارقاسىندا شيكىزاتتىق ەمەس سەكتورلار مەن ىشكى سۇرانىستىڭ ەسەبىنەن ءوسىپ كەلەدى.
وسىلايشا، ەكونوميكانىڭ وسۋىنە وڭدەۋ ونەركاسىبى، قۇرىلىس، ساۋدا، كولىك جانە قىزمەت كورسەتۋ سالالارى بارىنشا ۇلەس قوسىپ وتىر.
جەتى جىل ىشىندە نومينالدى ءى ج ءو 1,7 ەسەگە ۇلعايىپ، 2019 -جىلعى 181,7 ميلليارد دوللاردان 2025 -جىلى 305,9 ميلليارد دوللارعا دەيىن ءوستى. جان باسىنا شاققانداعى ءى ج ءو دە تۇراقتى تۇردە ارتىپ، 2019 -جىلعى 9,8 مىڭ دوللاردان 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 15 مىڭ دوللارعا دەيىن جەتتى.
وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ كولەمى 2,5 ەسەدەن استام، ياعني 2019 -جىلعى 11,5 تريلليون تەڭگەدەن 2025 -جىلى 30,63 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ءوستى. ءى ج ءو قۇرىلىمىندا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ ۇلەسى 11,4 پايىزدان 12,7 پايىزعا دەيىن ۇلعايسا، كەرىسىنشە كەن ءوندىرۋشى سەكتوردىڭ ۇلەسى 14,5 پايىزدان 12 پايىزعا دەيىن قىسقاردى.
اتالعان كورسەتكىشتەردىڭ سىرتىندا جاڭادان بوي كوتەرگەن ونداعان ءىرى زاۋىت پەن مىڭداعان جۇمىس ورنى تۇر. قوستاناي وبلىسىندا KIA اۆتوكولىكتەرىن شىعاراتىن جانە شويىن قۇيۋ زاۋىتتارى ىسكە قوسىلدى، قاراعاندى وبلىسىندا تۇرمىستىق تەحنيكا مەن اۆتوموبيل شينالارى، اتىراۋ وبلىسىندا پوليپروپيلەن وندىرىستەرى جولعا قويىلدى، الماتى وبلىسىندا ۆولفرام كونتسەنتراتى شىعارىلا باستاسا، پاۆلودار وبلىسىندا تەمىرجول تەحنيكاسىنا ارنالعان قوسالقى بولشەكتەر ءوندىرىسى، شىمكەنتتە اليۋمينيي قاپتاما ءوندىرىسى مەن باعالى مەتالداردى قايتا وڭدەۋ جانە باسقا دا كوپتەگەن ءوندىرىس ورنى جۇمىسىن باستادى.
ەل ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنداعى كوشباسشى سالالاردىڭ ءبىرى - بۇگىندە تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ وتىرعان قۇرىلىس سەكتورى. تەك وتكەن جىلدىڭ وزىندە ەلىمىزدە 20 ميلليون شارشى مەتردەن استام تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى. بۇل كولەم ەكى بىردەي وبلىس ورتالىعى - پاۆلودار مەن قوستاناي قالالارىنىڭ جالپى تۇرعىن ءۇي قورىنان اسىپ تۇسەدى.
حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، قازاقستان الەمدەگى ەڭ ءىرى توپ-50 ەكونوميكانىڭ قاتارىنا ەندى، سونداي-اق ورتاشا جىلدىق ەكونوميكالىق ءوسىم قارقىنى بويىنشا دا العاشقى بەستىكتىڭ ىشىندە تۇر.
World Competitiveness Ranking رەيتينگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا مەملەكەتىمىز جاھاندىق باسەكەگە قابىلەتتىلىك يندەكسىندە 34-ورىنعا يە بولدى. بۇل ەلىمىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق جانە ىسكەرلىك تارتىمدىلىعىنىڭ نىعايا تۇسكەنىن ايعاقتايدى.
ەكونوميكا ء«بىر سالاعا بايلانىپ قالعان» باعىتىنان ارىلدى دەۋگە بولادى، قازىرگى تاڭدا كەن ءوندىرۋ سەكتورىنداعى ۋاقىتشا تەربەلىستەر ماكروەكونوميكالىق احۋالدىڭ تۇراقتىلىعىنا پالەندەي اسەر ەتىپ جاتقان جوق. بۇل دامۋدىڭ اناعۇرلىم قالىپتاسقان ءارى تەڭگەرىمدى ۇلگىسىنە بەت بۇرعانىمىزدى كورسەتسە كەرەك.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ينۆەستيتسيالىق ساياساتى ەكونوميكانى جاڭعىرتۋدىڭ نەگىزگى قۇرالدارىنىڭ بىرىنە اينالدى.
جەتى جىل ىشىندە نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيالار كولەمى 12,6 تريلليون تەڭگەدەن 22,7 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ءوستى. ونىڭ ۇستىنە قۇرىلىمى دا ايتارلىقتاي وزگەردى: قارجىنىڭ نەگىزگى بولىگى وڭدەۋشى ونەركاسىپكە، ينفراقۇرىلىمعا، ەنەرگەتيكاعا، لوگيستيكا مەن اگروونەركاسىپ كەشەنىنە باعىتتالىپ وتىر.
اگروونەركاسىپ كەشەنىن دامىتۋ مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىعى بولىپ قالا بەرەدى. ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگى، سالانى جاڭعىرتۋ، ەكسپورتتىق الەۋەتتى ارتتىرۋ - مۇنىڭ ءبارى اۋىل تۇرعىندارىنىڭ تۇرمىس جاعدايىن جاقسارتۋمەن تىعىز بايلانىستى.
سۋارمالى ەگىنشىلىك پەن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ كەلەدى: الداعى ۋاقىتتا سۋارمالى القاپتاردى 2,5 ميلليون گەكتارعا دەيىن جەتكىزۋ كوزدەلىپ وتىر.
يرريگاتسيالىق جۇيەلەر، ەليەۆاتورلار، وڭدەۋشى قۋاتتار مەن لوگيستيكالىق تىزبەكتەردى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا. مال شارۋاشىلىعىن قولداۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن تەرەڭ وڭدەۋدى كۇشەيتۋ قوسىلعان قۇنى جوعارى ونىمدەر شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جالپى ءونىمى جەتى جىلدا شامامەن ەكى ەسەگە، ياعني 2019 -جىلعى 5,2 تريلليون تەڭگەدەن 2025 -جىلى 9,8 تريلليون تەڭگەگە دەيىن، ازىق-تۇلىك ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 1,7 تريلليون تەڭگەدەن 3,9 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ءوستى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، سالانى قولداۋ كولەمى جىلىنا ءبىر تريلليون تەڭگەگە جەتكىزىلدى، شارۋالارعا ءتيىستى قاراجات بۇدان بىلاي ەرتە باستان بولىنەدى.
ناتيجەسىندە، اۋىل شارۋاشىلىعى جۇمىستارىنىڭ ساپاسى ايتارلىقتاي جاقساردى، ال فەرمەرلەر ءوز كەزەگىندە جىل سايىن ەلىمىزدى مول ونىممەن قامتاماسىز ەتىپ كەلەدى.
قازاقستان ءداستۇرلى تۇردە الەمدىك نارىققا استىق پەن ۇن جەتكىزىپ وتىرعان جەتەكشى مەملەكەتتەردىڭ قاتارىنا كىرەدى، سونداي-اق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى ەكسپورتىنىڭ گەوگرافياسى دا ورتالىق ازيا مەن اۋعانستاننان باستاپ تاياۋ شىعىس ەلدەرى مەن قىتايعا، ەۋروپالىق وداققا جانە باسقا دا باعىتتارعا قاراي كەڭەيىپ كەلەدى.
ونەركاسىپ سەكتورىندا «بايتەرەك» ينۆەستيتسيالىق حولدينگى ارقىلى بۇكىل ەلىمىز بويىنشا جۇزدەگەن جوبا قارجىلاندىرىلدى. سونىڭ ىشىندە الماتىدا جەڭىل اۆتوكولىكتەر ءوندىرىسىن، قاراعاندى وبلىسىندا Qarmet بولات قۇيۋ ونىمدەرى كاسىپورنىن، پاۆلودار وبلىسىندا قازاقستان ەلەكتروليز زاۋىتىن، تۇركىستان وبلىسىندا Ecoculture-Eurasia جىلىجاي كەشەنىن، الماتى وبلىسىندا «شين-لاين» بالمۇزداق شىعاراتىن ءوندىرىس ورنىن اتاپ كورسەتۋگە بولادى.
جەتى جىلدا «بايتەرەك» ارقىلى قارجىلاندىرۋ كولەمى 2,9 تريلليون تەڭگەدەن 10,4 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايدى. قازىرگى ۋاقىتتا حولدينگتىڭ قارجىلىق قولداۋىمەن مەتاللۋرگيادا جالپى قۇنى 3,9 تريلليون تەڭگە بولاتىن 23 جوبا جۇزەگە اسىرىلۋدا، ماشينا جاساۋ سالاسىندا 610,6 ميلليارد تەڭگەگە 21 جوبا قارجىلاندىرۋ كەزەڭىندە بولسا، حيميا ونەركاسىبىندە قۇنى 636 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 11 جوبا، ال اگروونەركاسىپ كەشەنىندە 415,9 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 69 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
مەملەكەت باسشىسى ىشكى ءوسىم مەن نەگىزگى جۇمىسپەن قامتۋ كوزى رەتىندە ميكرو جانە شاعىن بيزنەستى دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەدى. شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىكتىڭ ءى ج ءو-دەگى ۇلەسى 40,5 پايىزعا جەتتى، اتالعان سەكتوردا شامامەن 4,5 ميلليون ادام جۇمىس ىستەيدى، بۇل - ەڭبەككە قابىلەتتى حالىقتىڭ تەڭ جارتىسىنا جۋىعى.
شاعىن كاسىپورىنداردىڭ بەلسەندىلىگى تەك ساۋدا مەن قىزمەت كورسەتۋ سالالارىندا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قۇرىلىس، كولىك جانە وڭدەۋ ونەركاسىبىندە دە ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتا كەتكەن ءجون.
شاعىن بيزنەس ءىرى جوبالاردىڭ جەتكىزۋ تىزبەگىنە كەڭىنەن قوسىلا باستادى. اكىمشىلىك كەدەرگىلەر ازايىپ، پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى سۋبسيديالاۋ، كەپىلدىك بەرۋ جانە دامۋ ينستيتۋتتارىنىڭ باعدارلامالارى ارقىلى قارجىلاندىرۋ جۇيەسى قولجەتىمدى بولا ءتۇستى.
جىل سايىن مىڭداعان جوباعا قولداۋ كورسەتىلىپ، وسى سەكتورداعى كاسىپكەرلەرگە ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋ كولەمى جۇزدەگەن ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. سونىمەن بىرگە مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋ تىركەۋ مەن ەسەپ بەرۋدى جانە قولداۋ شارالارىن الۋ راسىمدەرىن جەڭىلدەتىپ وتىر.
جاڭا ينۆەستيتسيالىق كەزەڭنىڭ ەلەۋلى جوبالارىنىڭ ىشىندە Alatau City كوپسالالى ۋربانيستيكالىق كلاستەرىنىڭ ورنى ەرەكشە. پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا جاڭادان بوي كوتەرەتىن قالا يننوۆاتسيالىق ەكونوميكانى، جوعارى تەحنولوگيالىق وندىرىستەردى، ءبىلىم بەرۋ مەن ىسكەرلىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىن ءوسۋدىڭ جاڭا باعىتىنا اينالماق.
بەلسەندى گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارى ارقىلى ەلىمىزدىڭ مينەرالدىق- شيكىزات بازاسىن كەڭەيتۋ ۇزاقمەرزىمدى ەكونوميكالىق دامۋ ستراتەگياسىنىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتى بولىپ تابىلادى.
كەيىنگى جىلدارى مىس، نيكەل، كومىر، التىن جانە سيرەك مەتالداردىڭ بولجامدى قورى بار ونداعان پەرسپەكتيۆالىق ۋچاسكە انىقتالدى.
2026 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي قازاقستان اۋماعىن گەولوگيالىق جانە گەوفيزيكالىق زەرتتەۋ كولەمى 2,2 ميلليون شارشى شاقىرىمعا دەيىن جەتەدى.
پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا 2026- 2028 -جىلدارى گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنا مەملەكەت تاراپىنان 240 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق ينۆەستيتسيا سالىنادى. بۇل وتكەن جيىرما جىل بويى وسى سالاعا جۇمسالعان بارلىق شىعىننىڭ كولەمىنە سايكەس كەلەدى.
بۇعان قوسا، سىرتقى ينۆەستورلاردىڭ تاراپىنان دا قىزىعۋشىلىق بايقالىپ وتىر. وسى ورايدا قاجەتتى شەشىمدەردىڭ ءبارى ۇلتتىق مۇددەلەرىمىزدى ەسكەرە وتىرىپ، قابىلداناتىنى انىق. مۇنداي اۋقىمدى جۇمىس ۇزاقمەرزىمدى ونەركاسىپتىك ءوسۋدىڭ نەگىزىن قالىپتاستىرادى.
ەلىمىزدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىنىڭ دامۋى - مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇدايى نازارىندا. مۇندا ترانسكاسپيي حالىقارالىق كولىك باعىتى نەمەسە ورتا ءدالىز ەرەكشە ماڭىزعا يە. اتالعان باعىتتا تاسىمال كولەمى كەيىنگى 7 جىلدا 5 ەسە ءوستى.
زاماناۋي تەمىرجول ينفراقۇرىلىمى ترانزيتتىك الەۋەتتى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ماسەلەن، ەلىمىزدە كەيىنگى جەتى جىل ىشىندە 1 مىڭ شاقىرىمعا جۋىق جاڭا تەمىرجول سالىندى، 9,5 مىڭ شاقىرىم جول جوندەۋ جۇمىستارىمەن قامتىلدى، ونىڭ ىشىندە 3,5 مىڭ شاقىرىمعا كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزىلدى.
شىمكەنت، اقتوبە، قاراعاندى قالالارىنداعى جانە شەكارا ماڭىنداعى تەمىرجول توراپتارىن جاڭعىرتۋ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرىپ قانا قويماي، وڭىرلەردىڭ ءوزارا بايلانىسىن نىعايتىپ، لوگيستيكالىق شىعىنداردى ازايتۋعا سەپتىگىن تيگىزدى، وسىلايشا، ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن كۇشەيتىپ، ىشكى نارىقتى كەڭەيتە ءتۇستى.
بيىل ءبىز ۇزاق جىل بويى جوندەۋ كورمەگەن، شىنتۋايتىندا، ابدەن توزىعى جەتكەن 124 تەمىرجول ۆوكزالىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن اياقتايمىز.
تەڭىز پورتتارىنىڭ وندىرىستىك قۋاتىن كەڭەيتۋ قولعا الىندى، تەرمينالدار جاڭارتىلىپ، وتكىزۋ قابىلەتى ارتىپ كەلەدى. نەگىزگى توراپتىڭ ءبىرى - جەتىسۋ وبلىسىنداعى «قورعاس» قۇرعاق جۇك پورتى ارقىلى جىل سايىن جۇزدەگەن مىڭ كونتەينەر وتەدى.
الماتى جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا جۇكتەردى ءبىر ورتالىققا شوعىرلاندىرىپ، وڭدەۋدەن وتكىزەتىن لوگيستيكالىق ورتالىقتار جەلىسى قۇرىلدى.
جەتى جىلدىڭ ىشىندەگى اۋىز تولتىرىپ ايتاتىن تاعى ءبىر جايت - 25 مىڭ شاقىرىمنان استام اۆتوموبيل جولى سالىنىپ، كۇردەلى جوندەۋدەن ءوتتى، سول سياقتى ورتالىق- وڭتۇستىك، ورتالىق- شىعىس، باتىس- شىعىس نەگىزگى دالىزدەرى ىسكە اسىرىلدى، بارلىق وڭىردە جەرگىلىكتى جولدار جەلىسى ەداۋىر جاڭارتىلدى.
بۇعان دەيىن ۇزاق جىل بويى جۇيەلى قارجىلاندىرۋدان تىس قالىپ كەلگەن جەرگىلىكتى جولداردى جوندەۋ مەن جاڭادان سالۋ ەكونوميكاعا مۋلتيپليكاتيۆتى اسەر بەردى: شىعىندار قىسقارىپ، ساۋدا- ساتتىق كولەمى ءوستى، شاعىن جانە ورتا بيزنەس دامىپ، وڭىرلەردىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعى ارتا ءتۇستى. ءىس جۇزىندە كۇرە جولدار ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق كەڭىستىگىنىڭ نەگىزىنە اينالدى. اتالعان باعىتتا جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر.
تەڭىز پورتتارىنىڭ قازىرگى جالپى وتكىزۋ قابىلەتى 22 ميلليون توننانى، ونىڭ ىشىندە اقتاۋ پورتى ارقىلى شامامەن
15 ميلليون توننا جانە قۇرىق پورتى ارقىلى 7 ميلليون توننانى قۇرايدى.
2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پورتتار ارقىلى جۇك وتكىزۋ 8 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتى، كونتەينەرلىك تاسىمال كولەمى 90 مىڭعا جەتتى. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتساق، 2024 -جىلى بۇل كورسەتكىش شامامەن 60 مىڭ كونتەينەر بولعان ەدى.
اۆياتسيا سالاسى دا تۇراقتى تۇردە ءوسىم كورسەتىپ كەلەدى: ەگەر 2023 -جىلى اۋەجايلار
26 ميلليون جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتسە، 2025 -جىلى بۇل كورسەتكىش 31,8 ميلليونعا جەتتى. قازاقستان 30 دان استام ەلمەن اۋە قاتىناسىن ورناتتى، 130 باعىت بويىنشا 600 دەن استام رەيس قاتىناپ تۇر. سونىمەن قاتار اۋەجايلار جاڭعىرتىلىپ، جاڭا تەرمينالدار سالىنۋدا، ينفراقۇرىلىمدار جاڭارتىلىپ جاتىر.
بيىل كاتونقاراعايدا، زايساندا، كەندىرلىدە، ارقالىقتا 4 جاڭا اۋەجاي ىسكە قوسىلماق. ارقالىق قالاسىنداعى 30 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى قاڭىراپ، قاراۋسىز قالعان اۋەجاي پرەزيدەنتتىڭ تىكەلەي تاپسىرماسىمەن قالپىنا كەلتىرىلۋدە.
كولىك ينفراقۇرىلىمىنىڭ دامۋى تۋريستىك سالاعا دا تىكەلەي اسەر ەتتى. 2022 -جىلدان بەرگى پاندەميادان كەيىنگى قالپىنا كەلۋ كەزەڭىندە ەلىمىزگە ساياحاتتاپ كەلۋشىلەر قاتارى قىتاي، ءۇندىستان، پارسى شىعاناعى ەلدەرىنەن كەلگەن تۋريستەر ەسەبىنەن تۇراقتى ءوسىپ كەلەدى. ءىرى حالىقارالىق Lonely Planet نۇسقاۋلىعى قازاقستاندى Best in Travel 2025 رەيتينگىنە ەنگىزدى، CNN جانە The New York Times الماتىنى ۇزدىك تۋريستىك باعىت رەتىندە اتاپ ءوتتى، ال شىمبۇلاق Condé Nast Traveler نۇسقاسى بويىنشا ۇزدىك الەمدىك باعىتتار قاتارىنا ەنگىزىلدى.
وسىنى ەسكەرە وتىرىپ، مەملەكەت باسشىسى الماتى تاۋ كلاستەرىن ودان ءارى دامىتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. جوبانىڭ تابىس كوزى دە ايقىن: تاۋ كۋرورتىنىڭ ينفراقۇرىلىمىنا سالىنعان ءاربىر دوللار كۋرورتتىق ەكونوميكاعا شامامەن بەس دوللار جانە جالپى تۋريزم ەكونوميكاسىنا 15 دوللار كىرىس اكەلەدى.
وسىناۋ اۋقىمدى جوبانى جۇزەگە اسىرۋ مىڭداعان جۇمىس ورنىن اشىپ، جىل سايىن شامامەن 100 ميلليارد تەڭگە سالىق تۇسىمدەرىن قامتاماسىز ەتەدى.
پرەزيدەنت تاپسىرمالارىنا سايكەس مۇنداعى بارلىق جۇمىس الەمدىك ستاندارتتار دەڭگەيىندەگى ەكولوگيالىق تالاپتاردى قاتاڭ ساقتاي وتىرىپ جۇرگىزىلەدى.
مەملەكەت باسشىسى كۇردەلى سالالاردىڭ ءبىرى - ەنەرگەتيكا جانە تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى جۇيەسىن ساۋىقتىرۋ باعىتىندا دا باتىل شەشىمدەر قابىلدادى. اتالعان سالالاردا جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى جۇمىستار - جەر جەردەگى بىتىراڭقى جوبالار ەمەس، ينفراقۇرىلىمدىق مۇمكىندىكتى ارتتىرا ءتۇسۋ جولىنداعى جۇيەلى ساياساتتىڭ كورىنىسى.
پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، «ەنەرگەتيكا جانە تۇرعىن-ءۇي كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى كەز كەلگەن مەملەكەتتىڭ ءومىر سۇرۋىنە اسا قاجەتتى تۇعىر سانالادى». اۋقىمدى رەفورمالار باستاۋ العانعا دەيىن ءبىرقاتار وڭىرلەردە گەنەراتسيالىق قۋات كوزدەرى مەن جىلۋ جەلىلەرىنىڭ توزۋى 70 پايىزعا دەيىن جەتسە، كەي وڭىرلەردە بۇل كورسەتكىش 80 پايىزدان اسىپ كەتكەن ەدى. ەنەرگەتيكالىق نىسانداردا بولعان ءىرى اپاتتار سالدارىنان ساقىلداعان سارى ايازدا كەي قالالارداعى تۇرعىن ۇيلەر جىلۋسىز قالعان قيىن ءساتتى ەشكىم دە ۇمىتا قويماعان شىعار.
بۇگىندە جۇرگىزىلىپ جاتقان تاريفتەردى ىرىقتاندىرۋ جانە ينۆەستيتسيالار تارتۋ ساياساتى بۇرىنعىداي «جانتالاسا جاماپ-جاسقاۋدان» گورى سالانى ساپالى دەڭگەيدە جاڭعىرتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
قاراعاندى، وسكەمەن، جەزقازعان، ەكىباستۇز، بالقاش قالالارىندا ج ە و-نى جاڭعىرتۋ جوبالارى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. الماتى، تەمىرتاۋ، ريددەردە جىلۋ قۋاتتارى جاڭارتىلۋدا، سونىمەن بىرگە اقتاۋ، اتىراۋ، ورال، تاراز، ەكىباستۇز (گرەس-2) قالالارىندا ستانسالاردىڭ قۋاتتارىن كەڭەيتۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا. ودان بولەك اقتوبە، اتىراۋ، وسكەمەن، كوكشەتاۋ، قىزىلوردا، سەمەي، تاراز، تۇركىستان، ەكىباستۇز (گرەس-3) قالالارىندا جاڭا گەنەراتسيا كوزدەرىنىڭ جوبالارى بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
وسىمەن ەكىنشى جىل قاتارىنان جىلۋ ماۋسىمى ايتارلىقتاي اپاتسىز ءوتىپ جاتىر دەۋگە بولادى.
پرەزيدەنت ەنەرگەتيكالىق تۇراقتىلىقتى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى دەپ اتاپ، مۇنداعى شەشىمدەر ونداعان جىلدار ىلگەرى قابىلدانۋعا ءتيىس ەكەنىن ۇنەمى ايتىپ كەلەدى. بۇل رەتتە ەلىمىزدە ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ جوسپارلى تۇردە وسۋدە. ماسەلەن، ول 2019 -جىلعى 106 ميلليارد كۆت/ساعاتتان 2025 -جىلى 123,1 ميلليارد كۆت/ساعاتقا دەيىن جەتتى. سالىستىرمالى تۇردە ايتساق، جەتى جىلدا ىسكە قوسىلعان قۋاتتاردىڭ جالپى كولەمى الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىنىڭ ءبىر جارىم جىلدىق تۇتىناتىن ەلەكتر ەنەرگياسىنا تەڭ.
جالپى العاندا، 2027 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ سوڭىنا قاراي قازاقستان ەلەكتر ەنەرگياسى تاپشى ەلدەر قاتارىنان شىعىپ، پروفيتسيتتىك دەڭگەيگە وتەدى.
سول سياقتى الماتىداعى ج ە و-2 مەن ج ە و-3-تى تابيعي گازعا اۋىستىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. بۇل ەكى ج ە و-نى تولىق كوشىرۋ وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالادى. بىرنەشە ءجۇز ميلليارد تەڭگە تۇراتىن جوبالار قالانىڭ ەكولوگياسىن ايتارلىقتاي جاقسارتا تۇسپەك.
ۇزاقمەرزىمدى گەنەراتسيا بالانسىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ ماڭىزدى شەشىم بولدى.
اەس قۇرىلىسى ەلەكتر قۋاتىنا سۇرانىس ارتا تۇسكەن بۇگىنگىدەي جاعدايدا زياندى قالدىقتاردىڭ اۋاعا تارالۋىن ازايتىپ، گەنەراتسيا كوزدەرىن ءارتاراپتاندىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
جوبا، سونىمەن قاتار، الداعى ۋاقىتتاعى تەحنولوگيالىق دامۋدىڭ، ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋدىڭ جانە ينجەنەرلىك كادر دايارلاۋدىڭ بەرىك نەگىزى بولماق.
پرەزيدەنت جاريالاعان «تازا قازاقستان» باستاماسى جالپىۇلتتىق يدەياعا ۇلاستى. بۇكىل ەل بويىنشا ميلليونداعان ادام ەكولوگيالىق اكتسيالارعا شىعىپ، تابيعي ايماقتاردى قوقىستان تازارتۋ، كوگالداندىرۋ، قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. جۇزدەگەن مىڭ توننا قوقىس جينالىپ، ميلليونداعان اعاش كوشەتتەرى وتىرعىزىلدى. وسى يدەيانىڭ ارقاسىندا ەكولوگيالىق مادەنيەت قالىپتاسىپ، تازالىق پەن ءتارتىپ كۇندەلىكتى ءومىر سالتىنا اينالدى.
پرەزيدەنت «اركىم وزىنەن باستاۋى كەرەك» قاعيداتىنا ءوز تاجىريبەسىمەن ۇلگى كورسەتىپ كەلەدى. مەملەكەت باسشىسى قورشاعان ورتانىڭ عانا ەمەس، ادامنىڭ وي-ساناسىنىڭ تازالىعىنا دا ايرىقشا ءمان بەرەدى. بۇل باستاما ەل ازاماتتارىنىڭ، اسىرەسە جاستاردىڭ تاراپىنان قولداۋ تاۋىپ، اۋقىمدى قوزعالىسقا اينالدى.
ەكولوگيالىق كۇن تارتىبىندە مەملەكەت باسشىسى سۋ قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسىنە باسا نازار اۋدارىپ وتىر. پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا ءقازىر 20 جاڭا سۋ قويماسىن سالۋ، كەمىندە 15 مىڭ شاقىرىم يرريگاتسيالىق كانالدى رەكونسترۋكتسيالاۋ باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.
ەلىمىزدەگى كولەمدى سۋ ايدىندارى - كاسپي مەن ارال تەڭىزدەرىن ساقتاپ قالۋ ماسەلەسى ءبىرىنشى كەزەككە شىقتى. ەلىمىزدە اتالعان اكۆاتوريانىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تەرەڭ زەردەلەۋ ءۇشىن كاسپي تەڭىزىنىڭ قازاق عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى قۇرىلدى.
جيناقتاپ كەلگەندە بۇل ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك پەن تابيعاتتى تۇراقتى پايدالانۋدىڭ كەشەندى ءتاسىلىن قالىپتاستىرادى.
جاھاندىق سۋ رەسۋرستارى تاقىرىبىنداعى ماڭىزدى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - مۇزدىقتاردى ساقتاپ قالۋ. ساراپشىلاردىڭ بولجامىنشا، 2100 -جىلعا قاراي ورتالىق ازياداعى مۇزدىقتار كولەمى ايتارلىقتاي كىشىرەيەدى. پرەزيدەنت وسى ماسەلەلەرگە دە ايرىقشا نازار اۋدارىپ وتىر.
قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق دەڭگەيدە «سۋ مۇنارالارى سەرىكتەستىگىن» قۇرۋ باستاماسىن كوتەردى، ونىڭ ماقساتى - مۇزدىقتاردى زەرتتەۋ ءارى قورعاۋ ءۇشىن جاھاندىق زەرتتەۋ ورتالىقتارىنىڭ كۇش-جىگەرىن بىرىكتىرۋ، سول ارقىلى گلياتسيولوگيالىق عىلىمدى قولداۋدى ورتاق ءبىر جۇيەگە كەلتىرۋ.
الەۋمەتتىك ساياساتتا دا ساپالى رەفورمالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بيۋدجەتتەگى الەۋمەتتىك ماقساتتاعى شىعىستار بۇرىنعىسىنشا جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر، ماسەلەن، 2025 -جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن اتالعان سالاعا 9,3 تريلليون تەڭگە باعىتتالدى، بۇل جالپى شىعىستاردىڭ 36,5 پايىزىن قۇرايدى.
سونىمەن قاتار قولداۋ كورسەتۋ فيلوسوفياسى دا وزگەرتىلدى: كومەك ماقساتتى، ءادىل ءارى ىنتالاندىراتىنداي بولۋى كەرەك. ال كەيىنگى ۋاقىتتارى قارقىندى ەنگىزىلىپ جاتقان سيفرلىق قۇرالدار ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ دامۋىن دالىرەك باعالاۋعا، ءتيىمسىز تولەمدەردى قىسقارتۋعا جانە رەسۋرستاردى نەعۇرلىم وزەكتى باعىتتارعا قايتا بولۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
وسى تۇستا كەيىنگى جىلدارى ادامي كاپيتالعا جۇمسالاتىن ينۆەستيتسيالار ايتارلىقتاي وسە تۇسكەنىن ايتا كەتۋ كەرەك: ءبىلىم بەرۋ مەن عىلىمعا سالىنعان ينۆەستيتسيالار بەس ەسەدەن استى، دەنساۋلىق ساقتاۋ مەن الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋگە 3,7 ەسە ءوستى. ماڭىزدى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى - ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى، ول ەلىمىزدە شامامەن 76 جاسقا جەتتى، بۇل كورسەتكىش 2019 -جىلمەن سالىستىرعاندا 3 جىلعا ارتىق.
وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ جاعدايىنا دا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ كەلەدى. وسى ورايدا «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى - پرەزيدەنتتىڭ ماڭىزدى باستامالارىنىڭ ءبىرى.
باعدارلاما شەڭبەرىندە قازاقستاندىق بالالاردىڭ شوتىنا ۇلتتىق قوردىڭ ينۆەستيتسيالىق كىرىسىنەن جىل سايىن قاراجات اۋدارىلادى، ونى ءار بالا 18 جاسقا تولعاننان كەيىن ءبىلىم الۋعا نەمەسە تۇرعىن ءۇي جاعدايلارىن جاقسارتۋ ماقساتىندا پايدالانا الادى. باعدارلاما جۇزەگە اسىرىلعان ءۇش جىل ىشىندە ەلىمىزدەگى جەتى ميلليون بالانىڭ شوتىنا 2,5 ميلليارد دوللاردان استام قاراجات اۋدارىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا 2026- 2030 -جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى بەكىتىلدى، ول قازاقستانداعى بالالاردىڭ قۇقىقتارى مەن ءال-اۋقاتىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا بارلىق قولدانىستاعى جانە جوسپارلانعان ءىس-شارالاردىڭ باسىن بىرىكتىرەدى. اتالعان قۇجات ەلدەگى ءاربىر بالانىڭ قۇقىقتارى مەن ءال-اۋقاتىن جۇيەلى تۇردە قورعاۋدى قامتاماسىز ەتەتىن ورنىقتى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزى بولىپ تابىلادى.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى ايقىنداپ بەرگەن باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى - مەكتەپ ينفراقۇرىلىمىنداعى قوردالانعان پروبلەمالاردى جويۋ. وسى ماقساتتا كەيىنگى جەتى جىلدا 1300 دەن استام جاڭا مەكتەپ سالىندى، اپاتتى جانە ءۇش اۋىسىمدى ءبىلىم وشاقتارىنىڭ سانى ايتارلىقتاي ازايىپ، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازا جاڭارتىلدى. پرەزيدەنت باستاماسىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان «كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا عانا 2023- 2025 -جىلدارى بۇكىل ەلىمىز بويىنشا ەڭ جوعارى حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس كەلەتىن 217 مەكتەپ سالىندى.
TALIS-2024 حالىقارالىق زەرتتەۋىنە سايكەس، قازاقستان مۇعالىمدەردىڭ ەڭبەكاقىسىمەن قاناعاتتانۋ دەڭگەيى بويىنشا الەم ەلدەرىنىڭ ۇزدىك بەستىگىنە كىردى. ەگەر 2018 -جىلى بۇل كورسەتكىش نەبارى %39 بولسا، 2024 -جىلى 71 پايىزعا جەتتى. ەلىمىزدەگى پەداگوگتەردىڭ 95 پايىزى ءوز جۇمىسىنا كوڭىلى تولاتىنىن ايتتى.
مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمدار جەلىسى دە كەڭەيىپ، ولاردىڭ قاتارى 12 مىڭعا جەتتى. مەديتسينالىق مەكەمەلەر سانى 830 عا دەيىن ارتتى، ال دارىگەرلەردىڭ سانى 83 مىڭنان استى. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باعالاۋىنشا، ەلىمىز انا ءولىمىنىڭ تومەندەۋ قارقىنى بويىنشا الەمدەگى جەتەكشى ون ەلدىڭ قاتارىنا كىرەدى: كورسەتكىش تاريحي مينيمۋمعا دەيىن تومەندەدى.
پرەزيدەنتتىڭ باستاماسى بويىنشا 2021 -جىلى «اڭساعان ءسابي» باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى، ونىڭ شەڭبەرىندە جىل سايىن ەكستراكورپورالدى ۇرىقتاندىرۋ راسىمدەرىن جۇرگىزۋگە 7 مىڭ كۆوتا بولىنەدى، بۇگىندە بۇل باعدارلامانى 28 مىڭ ايەل پايدالاندى. باعدارلاما ىسكە قوسىلعالى 11 مىڭ نارەستە دۇنيەگە كەلدى.
عىلىم مەن جوعارى ءبىلىمدى دامىتۋ پرەزيدەنت تاراپىنان تەحنولوگيالىق جانە ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ ستراتەگيالىق نەگىزى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر. ەلىمىزدە زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتتەرى مەن عىلىمي ورتالىقتاردى قولداۋ كۇشەيتىلىپ، عىلىمي زەرتتەۋلەرگە ارنالعان گرانتتار سانى ارتىپ كەلەدى.
قازاقستاندا جەتەكشى شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ فيليالدارى مەن وكىلدىكتەرى اشىلىپ، بىرلەسكەن كامپۋستار مەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى قۇرىلۋدا، بۇل شەتەلگە ءبىلىم ىزدەپ كەتۋشىلەر قاتارىن ازايتىپ، جاھاندىق اكادەميالىق كەڭىستىككە ىقپالداسۋ ۇدەرىسىن كەڭەيتەدى.
مەملەكەت باسشىسى ءبىزدىڭ الدىمىزعا عىلىمدى ونەركاسىپپەن ينتەگراتسيالاۋ مىندەتىن قويدى. ولاردىڭ ىشىندە ازىرلەمەلەردى كوممەرتسيالاندىرۋ، ۋنيۆەرسيتەتتەر جانىنان عىلىمي پاركتەر مەن يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيەلەر قۇرۋ باستامالارى بار.
سونداي-اق بۇقارالىق سپورت پەن قولجەتىمدى سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ - پرەزيدەنت ساياساتىنىڭ باسىم باعىتى ساناتىندا.
وڭىرلەردە جۇزدەگەن سپورت نىساندارى بوي كوتەرىپ، جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى، مىڭداعان مەكتەپ جانە اۋلا الاڭدارى جەلىسى جۇمىس ىستەيدى، ال ازاماتتاردىڭ دەنە شىنىقتىرۋمەن جۇيەلى تۇردە اينالىسۋ دەڭگەيى 45 پايىزعا جەتتى.
بۇل رەتتە جاڭادان سالىنعان الەۋمەتتىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق نىسانداردىڭ ءبىر بولىگى قايتارىلعان اكتيۆتەر ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتۋ اسا ماڭىزدى. ويتكەنى بۇل بيۋدجەتكە سالماق سالماي، وتكىر پروبلەمالاردى جەدەل شەشۋگە مۇمكىندىك بەردى.
ماسەلەن، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا 183 نىسان قايتارىلعان قاراجات ەسەبىنەن سالىندى، بۇل «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ ۇلتتىق جوباسىن» جۇزەگە اسىرۋ قارقىنىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى. ناتيجەسىندە، بۇگىندە ۇلتتىق جوبا اياسىندا ەلىمىزدىڭ اۋىلدىق ەلدى مەكەندەرىندە جاڭادان بوي كوتەرگەن 655 العاشقى مەديتسينالىق-سانيتارلىق كومەك نىسانى جۇمىس ىستەپ تۇر. بۇدان بولەك، وسى قاراجات ەسەبىنەن شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى كوپسالالى اۋرۋحانا مەن گەماتولوگيا ورتالىعىنىڭ، ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى جەدەل مەديتسينالىق جاردەم ستانساسىنىڭ، قاراعاندى وبلىسىنداعى ونكولوگيالىق ديسپانسەردىڭ وپەراتسيالىق- رەانيماتسيالىق بلوگىنىڭ جانە باسقا دا ءىرى مەديتسينالىق ورتالىقتاردىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر.
ەل ەكونوميكاسىنا قايتارىلعان قاراجات ەسەبىنەن 227 سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ نىسانى رەكونسترۋكتسيالاندى.
سونداي-اق مەكتەپتەردىڭ، سپورت نىساندارىنىڭ قۇرىلىسىنا، كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمعا جانە باسقا دا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار جوبالارعا قاراجات جۇمسالۋدا. تاعى ءبىر جارقىن مىسال رەتىندە بىلتىر پايدالانۋعا بەرىلگەن Kokshe Arena كوپسالالى سپورت كەشەنىن جانە اقمولا وبلىسىنىڭ زەرەندى اۋىلىندا جاڭادان سالىنعان بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەبىن، پەتروپاۆلداعى بالاباقشا عيماراتىن، تۇركىستان وبلىسىنداعى مۋزىكا مەكتەبىن ايتۋعا بولادى. مۇنداي نىساندار ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىندە بار.
ايتا كەتۋ كەرەك، اكتيۆتەردى قايتارۋ ساياساتى تەك زاڭ اياسىندا جۇزەگە اسىرىلادى جانە مىندەتىن ادال اتقاراتىن زاڭدى كاسىپكەرلىك قىزمەتكە ەشقانداي اسەر ەتپەيدى.
قاراجاتتى اشىق ءارى ماقساتتى پايدالانۋ بولجامدى ىسكەرلىك ورتانى قالىپتاستىرىپ، ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتى نىعايتۋ قۇرالى رەتىندە ينۆەستورلاردىڭ سەنىمىن ارتتىرا تۇسەدى.
مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىندە دە ەلەۋلى وزگەرىستەر ورىن الدى. بيۋدجەت جانە سالىق ساياساتى بىرتىندەپ تۇراقتالىپ كەلەدى، ورتامەرزىمدى جوسپارلاۋ تەتىكتەرى كۇشەيتىلدى، مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋ قۇرالدارى ەنگىزىلدى. بيۋدجەت پروتسەسى ناتيجەگە جانە دامۋ باسىمدىقتارىنا باعدارلانىپ وتىر، بۇل شىعىستاردى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق ماقساتتارمەن بايلانىستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سالىق رەفورماسى - ۋاقتىلى قابىلدانعان شەشىم بولدى. ول قوردالانعان ماسەلەلەردىڭ جاۋابىن تابۋعا جول اشتى. سالىق رەفورماسى ايقىن ءارى ءادىل جۇيەنى قالىپتاستىرۋعا، بيزنەستىڭ جاساندى تۇردە بولشەكتەنۋ مۇمكىندىكتەرىن ازايتۋعا جانە ادال ءارى ءادىل باسەكەلەستىككە جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس سالىق قىزمەتى بيزنەس جانە ازاماتتارمەن ءوزارا ءىس- قيمىلدىڭ سەرۆيستىك مودەلىنە كوشۋدە: سالىق قىزمەتتەرىن سيفرلاندىرۋ، تاۋەكەلدەردىڭ الدىن الا وتىرىپ قاداعالاۋ جانە ەسەپ بەرۋدى اۆتوماتتاندىرۋ، فيسكالدىق تۇراقتىلىقتى قولايلى ءارى بولجامدى ورتامەن ۇيلەستىرە وتىرىپ، ادال سالىق تولەۋشىلەرگە جۇكتەمەنى ازايتادى.
مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق ءومىردىڭ بارلىق سالاسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى باستى ورىندا تۇر.
اتالعان ۇستانىم قوعامدىق قاۋىپسىزدىك پەن قۇقىق ۇستەمدىگىنە تولىق كەپىلدىك بەرەدى ءارى ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋدىڭ نەگىزگى شارتى بولىپ تابىلادى.
ازاماتتاردىڭ، قوعامنىڭ جانە مەملەكەتتىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ - باستى باسىمدىق. بۇگىندە قۇقىق قورعاۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ، ونىڭ جۇمىسىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
ماسەلەن، وزىق سيفرلىق شەشىمدەر ەنگىزىلۋدە، سەرۆيستىك پوليتسيا پراكتيكاسى دامىپ، كادرلىق الەۋەت نىعايتىلىپ جاتىر.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن سيفرلىق ترانسفورماتسيا جۇزەگە اسۋدا. 2019 -جىلدان بەرى قازاقستان جەكەلەگەن قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋدان باستاپ، ونىڭ كەڭ اۋقىمدى مودەلىنە دەيىنگى جولدان ءوتتى. بۇل ينفراقۇرىلىمداعى ماڭىزدى تەتىكتەردىڭ قاتارىندا مەملەكەتتىك ورگاندار مەن جەكەمەنشىك سەرۆيستەر اراسىندا دەرەكتەر الماسۋدى قامتاماسىز ەتەتىن جانە سيفرلىق بيزنەس مودەلدەرى مەن قارجىلىق تەحنيكالىق شەشىمدەر ءۇشىن اشىق ەكوجۇيەنى قالىپتاستىراتىن Smart Bridge ينتەگراتسيالىق پلاتفورماسىن ايتۋعا بولادى. سيفرلاندىرۋ ءبىزدىڭ مەملەكەتكە ازاماتتارعا پرواكتيۆتى فورماتتا قىزمەت ۇسىنىپ، قولداۋ كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەردى.
سيفرلاندىرۋدىڭ ەكونوميكالىق اسەرىن بيۋدجەت شىعىستارى مەن الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ارقىلى بايقاۋعا بولادى. قازاقستان بۇۇ EGDI يندەكسىندە 193 ەلدىڭ ىشىندە 24-ورىندا تۇر جانە ونلاين- سەرۆيستەر دەڭگەيى بويىنشا الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ وندىعىنا كىرەدى.
بۇعان قوسا، پرەزيدەنت باستاماسىمەن Alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى قۇرىلدى، ول ءقازىردىڭ وزىندە زەرتتەۋشىلەردى، ستارتاپتار مەن نوۆاتورلاردى تارتۋ الاڭىنا اينالىپ ۇلگەردى.
مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاعانى بەلگىلى. ۇكىمەت ەكونوميكا مەن مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ بارلىق سالاسىنا وزىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە باعىتتالعان Digital Qazaqstan ستراتەگياسىن ازىرلەپ جاتىر.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەل تىزگىنىن قولىنا العان جەتى جىل داعدارىستارعا جەدەل ارەكەت ەتۋدەن جۇيەلى دامۋعا كوشۋ كەزەڭى بولدى: ەكونوميكا اناعۇرلىم ءارتاراپتاندىرىلعان، ينۆەستيتسيالار ورنىقتى، ينفراقۇرىلىم بارىنشا سەنىمدى، الەۋمەتتىك ساياسات مەيلىنشە ءتيىمدى بولا ءتۇستى.
وسىناۋ باتىل قادام قازاقستانعا ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدا قالىپتاسقان مودەل مەن ۇزاقمەرزىمدى باسىمدىقتارعا سۇيەنە وتىرىپ، بولاشاققا سەنىممەن قاراۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇگىندە قازاقستان دامۋدىڭ تاريحي كەزەڭىندە تۇر. مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن كەڭ اۋقىمدى اشىق تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا ساراپشىلاردىڭ جانە عىلىمي قاۋىمداستىقتىڭ، قازاقستاندىق قوعامنىڭ بارلىق سالا وكىلدەرىنىڭ پىكىرى ەسكەرىلگەن ەلىمىزدىڭ تۇبەگەيلى جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ جوباسى ازىرلەندى.
جاڭا اتا زاڭىمىزدىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ونىڭ ءورشىل رۋح پەن كەمەل كەلەشەككە دەگەن ۇمتىلىسىندا. قۇجات حالىقتىڭ ارمان- مۇراتىمەن ۇندەسىپ جاتىر. وندا مەملەكەتتىڭ ەڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعاسى - پرەزيدەنت
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇزاقمەرزىمدى تۇراقتى دامۋىنىڭ بەرىك نەگىزىن قالاپ، بىرنەشە بۋىن ۇرپاقتىڭ اماندىعى مەن ءقاۋىپسىز ءومىرىن قامتاماسىز ەتۋدەگى ەرىك- جىگەرى ايقىن كورىنىس تاپقان.
مەن ەلىمىزدىڭ ازاماتتارى دۇرىس تاڭداۋ جاساپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىن قولداپ، قۋاتتى، ادىلەتتى، وركەندەگەن قازاقستاندى قۇرۋعا ءوز ۇلەسىن قوساتىنىنا سەنىمدىمىن.
بۇدان بۇرىن بەكتەنوۆ ەلدەگى ستراتەگيالىق ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار قاتاڭ باقىلاۋدا بولاتىنىن ايتتى.