پرەزيدەنت: ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن جانە دەربەستىگىن قامتاماسىز ەتۋ - ستراتەگيالىق مىندەت
استانا. KAZINFORM - عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەستىڭ بۇگىنگى جيىنىندا اتوم سالاسىن دامىتۋ ماسەلەسى تالقىلاندى.
مەملەكەت باسشىسى كوتەرىلگەن ماڭىزدى ماسەلەلەر مەن ۇسىنىستار الداعى ۋاقىتتا ەسكەرىلەتىنىن ايتىپ، ءوز پىكىرىن ورتاعا سالعان عالىمدارعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن جانە دەربەستىگىن قامتاماسىز ەتۋ - ستراتەگيالىق مىندەت. ءبىز ءتۇرلى سالاعا وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزىپ جاتىرمىز. اۋقىمدى جوبالار قولعا الىنۋدا. ونىڭ ءبارىن تابىستى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ەلەكتر ەنەرگياسى جەتكىلىكتى بولۋى قاجەت. سوندىقتان ءبىز قۋات كوزدەرىن جان-جاقتى جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن باستادىق. ەڭ باستىسى، يادرولىق ەنەرگەتيكانى دامىتۋعا بەت بۇردىق. جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋمدا اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ جونىندە شەشىم قابىلدادىق. شىن مانىندە، اتوم ەنەرگياسى - ەلىمىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى، قاجەتتى قۋات كوزى. ءبىز عانا ەمەس، كۇللى جاھان جۇرتى وسى سالانى دامىتۋعا مىقتاپ كىرىسىپ جاتىر. دۇنيە جۇزىندە 416 اتوم رەاكتورى جۇمىس ىستەپ تۇر. مىسالى، ا ق ش- تا 94 يادرولىق رەاكتور بار، ءبىراق ءوزىنىڭ ۋران ءوندىرىسى از، سوندىقتان امەريكالىق نارىقتىڭ 24 پايىزىن قازاقستان قامتاماسىز ەتەدى. فرانسياعا قاتىستى جاعداي دا سونداي ىسپەتتى، 50 دەن استام يادرولىق رەاكتورعا قازاقستاندا وندىرىلگەن ۋران قولدانىلادى. قازىر 31 مەملەكەتتە يادرولىق ەنەرگيا وندىرىلەدى. بۇل - الەمدەگى ءاربىر التىنشى ەل بەيبىت اتومنىڭ يگىلىگىن كورىپ وتىر دەگەن ءسوز. تاعى جيىرماعا جۋىق مەملەكەت يادرولىق رەاكتور سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. ءبىز وسى سالادا وزىق تەحنولوگياسى بار ەلدەرمەن ىنتىماقتاستىققا باسا ءمان بەرەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، بەس جىلدا ءبىلىم-عىلىم سالاسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا بەس ەسە ءوستى.