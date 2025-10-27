14:45, 27 - قازان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا جوسپارلانعان مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق ماسەلەسى تالقىلاندى. مەملەكەتتەر باسشىلارى ماسكەۋدە وتەتىن كەلىسسوزدەر ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق قاتىناستارىن ودان ءارى دامىتۋ تۇرعىسىنان ايرىقشا ماڭىزدى ەكەنىنە نازار اۋداردى. سونىمەن قاتار الەمدەگى قازىرگى احۋالدىڭ كەيبىر اسپەكتىلەرى قاراستىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.