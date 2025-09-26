پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق رۋحىندا دايەكتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ەكىجاقتى بايلانىستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين ساۋدا-ەكونوميكالىق، سونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ جانە كولىك سالالارى بويىنشا بۇعان دەيىن قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن قاراستىردى. مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردىڭ نىعايىپ كەلە جاتقانىنا ءمان بەرىلدى.
اڭگىمەلەسۋدە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا جاسايتىن مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق بارىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
سونداي-اق تاراپتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.