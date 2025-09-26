ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:28, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Президент Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
    Фото: Ақорда

    - مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق رۋحىندا دايەكتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ەكىجاقتى بايلانىستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين ساۋدا-ەكونوميكالىق، سونىڭ ىشىندە ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ جانە كولىك سالالارى بويىنشا بۇعان دەيىن قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن قاراستىردى. مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردىڭ نىعايىپ كەلە جاتقانىنا ءمان بەرىلدى.

    اڭگىمەلەسۋدە قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا جاسايتىن مەملەكەتتىك ساپارىنا دايىندىق بارىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.

    سونداي-اق تاراپتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار