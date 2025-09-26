پرەزيدەنت: ەكونوميكالىق ءوسىم عىلىمعا تىكەلەي بايلانىستى، بۇل - اكسيوما
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى عىلىم جانە تەحنولوگيالار جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ عىلىم مەن تەحنولوگيا بارلىق مەملەكەتتەر ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ماسەلە ەكەنىنە نازار اۋداردى.
- دامىعان ەلدەر عىلىمعا دا، تەحنولوگياعا دا باسا ءمان بەرىپ جاتىر. زاماننىڭ بەتالىسىن بارشاڭىز كورىپ وتىرسىزدار. جاھاندىق گەوساياسي احۋال تۇراقسىز، قۇبىلمالى، سىن-قاتەرلەر از ەمەس. ءبىراق قىتاي حالقىنىڭ بەلگىلى پايىمداۋىنا سەنسەك، داعدارىس كەزىندە جاڭا مۇمكىندىكتەر تۋادى. قازىر - ينۆەستيتسيانىڭ، عىلىم مەن جوعارى تەحنولوگيانىڭ ۋاقىتى. بۇگىندە كەز كەلگەن ەلدىڭ الەمدەگى ورنى عىلىمنىڭ دامۋ دەڭگەيىنە قاراي انىقتالادى. ەكونوميكالىق ءوسىم عىلىمعا تىكەلەي بايلانىستى، بۇل - اكسيوما. ءتۇرلى مەملەكەتتەر اراسىندا تەحنولوگياسى دامىعان وزىق ەل بولۋ ءۇشىن كۇرەس ءجۇرىپ جاتىر. ورتالىق ازياداعى باسەكەلەستىك تە كۇشەيۋدە، بۇل - تۇسىنىكتى، زاڭدى ءۇردىس. سوندىقتان ءبىز دە وسى سالاعا باسا ءمان بەرۋىمىز كەرەك، ناقتى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋىمىز قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى حالىققا جولداۋىندا الدىمىزعا ايقىن ماقسات قويىلعانىن ايتتى. سوعان سايكەس، قازاقستان الداعى ءۇش جىلدىڭ ىشىندە سيفرلىق ەل بولۋى كەرەك، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن جان-جاقتى پايدالانىپ، ونى بارلىق سالاعا ەنگىزۋ قاجەت.
- بىرنەشە كۇن بۇرىن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ باس اسسامبلەياسىنداعى سوزىمدە ەلىمىزدىڭ دامۋ باعدارىنا ارنايى توقتالدىم. سونداي-اق دۇنيە جۇزىندە بولىپ جاتقان ۇدەرىستەرگە قازاقستاننىڭ كوزقاراسىن ءبىلدىردىم. جاھان جۇرتى بەرەكە- بىرلىكتە ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن ءوزارا سىيلاستىقتى، تەڭدىك پەن ىنتىماقتاستىقتى تاڭداۋى قاجەت. سوندا عانا مەملەكەتتەر اراسىندا تابىستى قارىم-قاتىناس ورنايدى. وسى ايدىڭ باسىندا قىتايعا رەسمي ساپارمەن بارعانىمدى بىلەسىزدەر. وندا قۇنى 15 ميلليارد دوللار بولاتىن 70 ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى. ا ق ش- قا ساپارىم كەزىندە الەمدىك كومپانيالاردىڭ باسشىلىعىمەن كەلىسسوزدەر وتكىزدىم. ونىڭ ىشىندە Amazon ،Meta سياقتى جاساندى ينتەللەكت جانە جوعارى تەحنولوگيا سالاسىنداعى ءىرى كورپوراتسيالار بار. سونداي-اق قارجى-ينۆەستيتسيا سالاسىنداعى Goldman Sachs، Blackstone ،Cerberus Capital Management ،Citigroup كورپوراتسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەستىم. Wabtec ،PepsiCo جانە باسقا دا ءىرى كومپانيالارمەن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەر جاسالدى. ساپار اياسىندا ەكونوميكامىزدىڭ باستى سالالارىن قامتيتىن 11 كەلىسىمشارتقا قول قويىلدى، جالپى قۇنى 5,2 ميلليارد دوللاردان اسادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازاقستان بىرتە-بىرتە وڭىرلىك اكادەميالىق جانە عىلىمي-زەرتتەۋ حابىنا اينالىپ كەلەتىنىن ايتقان ەدى.