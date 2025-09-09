پرەزيدەنت كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ازيموۆانى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا كونستيتۋتسيالىق سوت قىزمەتىنىڭ ناتيجەلەرى جونىندە مالىمەت بەرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەلۆيرا ازيموۆا 2,5 جىل ىشىندە ۆەدومستۆوعا ازاماتتاردان 11 مىڭنان استام ءوتىنىش كەلىپ تۇسكەنىن ايتتى.
كونستيتۋتسيالىق سوت سۋديالارى وتىنىشتەردى قاراۋ بارىسىندا 5 مىڭنان اسا قۇقىق نورماسىن زەردەلەدى. تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا 300 دەن استام شەشىم قابىلداندى. سونىڭ ىشىندە زاڭدار مەن باسقا دا نورماتيۆتىك اكتىلەردىڭ كونستيتۋتسياعا سايكەستىگى تۇرعىسىنان 74 قورىتىندى قاۋلى شىعارىلدى. وسىلايشا، 20 قۇقىق نورماسى كونستيتۋتسياعا قايشى دەپ تانىلىپ، 25 قۇقىق نورماسىنا ناقتى تۇسىندىرمە بەرىلدى.
بۇگىنگە دەيىن زاڭدارعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ ارقىلى 41 نورماتيۆتىك قاۋلى ورىندالدى. ءقازىر كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ 19 نورماتيۆتىك قاۋلىسىنداعى قۇقىقتىق ۇستانىمدارى ەسكەرىلگەن 8 زاڭ جوباسى پارلامەنت پالاتالارىندا قارالىپ جاتىر.
ازاماتتار ەگجەي-تەگجەيلى قۇقىقتىق كەڭەس الۋ ءۇشىن كونستيتۋتسيالىق سوت اپپاراتى جانىنداعى وتىنىشتەردى قابىلداۋ ورتالىعىنا جۇگىنە الاتىنى جونىندە باياندادى.
بۇعان دەيىن مۇنداي كونسۋلتاتسيالاردى مىڭنان استام ادام الدى. ورتالىقتاعى زاڭ كونسۋلتانتتارى مەن ادۆوكاتتار ازاماتتارعا تەگىن كەڭەس بەرەدى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، كونستيتۋتسيالىق سوت ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋعا كەپىل بولۋعا ءتيىس. سونىمەن قاتار سوت ورگانىنىڭ قۇقىقتىق ۇستانىمدارىن دايەكتى تۇردە ىسكە اسىرۋ ماڭىزدى.
