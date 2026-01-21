پرەزيدەنت كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا قۇرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانى (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) قۇرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
اقوردا جارلىق ءماتىنىن جاريالادى.
كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانى (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) قۇرۋ تۋرالى
2026-جىلعى 21-قاڭتار
كونستيتۋتسيالىق رەفورما بويىنشا ۇسىنىستاردى تۇجىرىمداۋ ماقساتىندا قاۋلى ەتەمىن:
1. كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) (بۇدان ءارى - كوميسسيا) قۇرىلسىن.
2. قوسا بەرىلىپ وتىرعان:
1) كوميسسيا تۋرالى ەرەجە؛
2) كوميسسيانىڭ قۇرامى بەكىتىلسىن.
3. وسى جارلىقتىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىنە جۇكتەلسىن.
4. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ق. توقايەۆ
استانا، اقوردا، 2026-جىلعى 21-قاڭتار
№1157
كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) تۋرالى ەرەجە
كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ) قۇرامى
ايتا كەتەيىك، استانادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ وتىرىسى وتكەن بولاتىن.