پرەزيدەنت كوشى-قون ۇدەرىستەرىن جاپپاي سيفرلاندىرۋدى وتە وزەكتى ماسەلە رەتىندە اتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ باس پروكۋراتۋرادا وتكەن جيىندا كوشى-قون ۇدەرىستەرىن جاپپاي سيفرلاندىرۋدىڭ وزەكتىلىگىنە توقتالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- كوشى-قون ۇدەرىستەرىن جاپپاي سيفرلاندىرۋ كەرەك. بۇل - وتە وزەكتى ماسەلە. باياعىدان بەرى تالقىلاپ جاتىرمىز، دۇرىس، وڭ ناتيجە از. قازىر الەمدە كۇردەلى احۋال قالىپتاسىپ وتىر. دۇنيە جۇزىندە كەڭ اۋقىمدى كوشى-قون ءجۇرىپ جاتىر دەسەك، قاتە بولمايدى. قونىس اۋدارعىسى كەلەتىن شەتەلدىكتەر ءۇشىن قازاقستان - باسقا ەلدەرگە وتۋگە دە، تۇراقتاپ قالۋعا دا قولايلى مەملەكەت. ەلگە كەلگەن شەتەل ازاماتتارىن ۋاقتىلى ەسەپكە الىپ، ولاردىڭ ءجۇرىس-تۇرىسىن باقىلايتىن تەحنيكالىق قۇرالداردى جەتىلدىرۋ - اسا ماڭىزدى مىندەت. ۇكىمەتكە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىمەن بىرلەسىپ، وسى جۇمىستى تەزدەتۋدى تاپسىرامىن، - دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت باس پروكۋراتۋرادا جيىنىندا ازاماتتاردىڭ دەربەس دەرەكتەرىن قورعاۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- اقپاراتتىق كەڭىستىكتە ازاماتتاردىڭ دەربەس دەرەكتەرى جاريالانىپ كەتكەنى تۋرالى حابار ءجيى شىعىپ جاتادى. دەربەس دەرەكتەردى بارىنشا قورعاۋ ءۇشىن بۇل جۇمىسپەن جۇيەلى تۇردە اينالىسۋ كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كيبەرقىلمىسپەن كۇرەس تاسىلدەرىن تۇبەگەيلى قايتا قاراۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- الەمدە كيبەرقىلمىس ءورشىپ بارادى. جىل سايىن مىڭداعان ازاماتىمىز سونىڭ قۇربانى بولىپ جاتىر. قازىر ينتەرنەتتەگى الاياقتىق قىلمىستاردىڭ بەستەن ءبىرى عانا اشىلادى. بۇل - وتە تومەن كورسەتكىش. كيبەرقىلمىسپەن كۇرەس تاسىلدەرىن تۇبەگەيلى قايتا قاراۋ قاجەت. سيفرلىق قاتەرگە توتەپ بەرۋ ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ءبىر قادام الدا جۇرۋگە ءتيىس. وزىق ويلاپ، ارتتا قالماۋدىڭ امالىن تابۋ قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باس پروكۋراتۋرادا جيىن وتكىزگەنىن جازعان ەدىك.