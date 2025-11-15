پرەزيدەنت كۇلاش احمەتوۆانىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى كۇلاش احمەتوۆانىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كورنەكتى اقىن، «قۇرمەت»، «پاراسات» وردەندەرىنىڭ يەگەرى كۇلاش احمەتوۆانىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى ونىڭ وتباسى مەن جاقىن-جۋىقتارىنا كوڭىل ايتتى.
- كۇلاش احمەتوۆا بار عيبراتتى عۇمىرىن ساۋلەلى ءسوز ونەرىنە ارناعان، ۇلتتىق ادەبيەتىمىزدىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتۋگە مول ۇلەس قوسقان حالقىمىزدىڭ اياۋلى اقىنى ەدى. نازىك قالامىنان تۋعان سىرشىل ولەڭدەرى، ەلدىكتى دارىپتەگەن جالىندى جىرلارى وقىرمان تاراپىنان اسا جوعارى باعاعا يە بولدى. ونەگەلى ءومىر ءسۇرىپ، سوڭىنا ادەبي باي مۇرا قالدىرعان كۇلاش احمەتوۆانىڭ ەسىمى مەن جارقىن بەينەسى ۇمىتىلمايدى، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
ايتا كەتەلىك قازاق ادەبيەتىنىڭ اسا كورنەكتى وكىلى كۇلاش ءدىلدا قىزى احمەتوۆا 1946 -جىلى 25 -ساۋىردە قىرعىزستان تالاس اۋدانى كيروۆ اۋىلىندا تۋعان. اقىن، جۋرناليست، اۋدارماشى.