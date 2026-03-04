پرەزيدەنت كۇشتىك قۇرىلىمدارعا ينفراقۇرىلىم قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كۇشتىك قۇرىلىمدارعا ينفراقۇرىلىم قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋدى تاپسىردى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى –باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-مينيسترگە، كۇشتىك قۇرىلىمداردىڭ باسشىلارىنا، «سامۇرىق-قازىنا» ۇلتتىق ءال-اۋقات قورى مەن ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ جەتەكشىلەرىنە، سونداي-اق ايماق اكىمدەرىنە تىرشىلىكتى قامتاماسىز ەتەتىن نىسانداردىڭ، كولىك، ەنەرگەتيكا جانە كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمنىڭ، سونىڭ ىشىندە اۋەجايلاردىڭ، تەڭىز جانە وزەن پورتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى.
اتالعان جۇمىستى ۇيلەستىرۋ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسىنا جۇكتەلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى «قازاق تەلەكوم» ا ق باسقارما ءتوراعاسى باعدات مۋسيندى قابىلداعانىن حابارلاعان ەدىك.