پرەزيدەنت: كاسىبي كادرلاردى دايارلاۋ ءۇشىن جۇيەلى شارالار قابىلدايمىز
ماسكەۋ. KAZINFORM - مەملەكەتتەر باسشىلارى ورال قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XXI قازاقستان -رەسەي ءوڭىرارالىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
شارا بارىسىندا پرەزيدەنت جۇمىسشى ماماندىق يەلەرى ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق ورلەۋىنە وراسان زور ۇلەس قوساتىنىنا نازار اۋداردى.
- بيىل قازاقستاندا «جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ جىلى» بولىپ جاريالاندى. كوپ ۇزاماي بۇل جۇمىستى قورىتىندىلايمىز. جۇمىسشى ماماندىقتارىن جان-جاقتى قولداۋعا، ولاردىڭ قوعامداعى بەدەلىن ارتتىرۋعا جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋعا باعىت الدىق. اتالعان باعىتتارعا دايەكتى تۇردە ينۆەستيتسيا سالاتىن ەلدەر يننوۆاتسيا مەن ورنىقتى دامۋدا كوش باستايتىنىن الەمدىك تاجىريبە كورسەتىپ وتىر، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكت، وندىرىستىك پروتسەستى جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە اۆتوماتتاندىرۋ جاھاندىق ەڭبەك نارىعىن تۇبەگەيلى وزگەرتىپ جاتقانىن العا تارتتى.
- وركەنيەت كوشى ىلگەرىلەگەن سايىن ەڭبەككەرلەردى ءتۇرلى ينتەللەكتۋالدىق جۇيەلەر مەن سيفرلىق پلاتفورمالاردى باسقارا بىلۋگە مىندەتتەيدى. مامانداردىڭ جوعارى بىلىكتىلىگى مەن زاماناۋي داعدىلاردى مەڭگەرۋى ەلدەرىمىزدەگى ونەركاسىپ ءوسىمى مەن تەحنولوگيالىق جاڭعىرۋعا نەگىز بولادى. مۇنى ءبارىمىز جاقسى بىلەمىز. سوندىقتان كاسىبي كادرلاردى دايارلاۋ ءۇشىن جۇيەلى شارالار قابىلدايمىز، - دەدى توقايەۆ.
بۇل رەتتە پرەزيدەنت جاقىندا ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكتىنى تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋدىڭ تۇجىرىمدامالىق نەگىزى بەكىتىلگەنىن جەتكىزدى.
بۇدان بۇرىن توقايەۆ پەن پۋتين كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەنى حابارلاندى.