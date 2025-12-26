16:43, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت جەر قويناۋىن پايدالانۋ كودەكسىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى قۇجاتقا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «جەر قويناۋى جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كودەكسىنە كومىرسۋتەكتەر مەن ۋران سالاسىندا جەر قويناۋىن پايدالانۋدى جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت «تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويعان بولاتىن.