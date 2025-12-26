ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:43, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت جەر قويناۋىن پايدالانۋ كودەكسىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى قۇجاتقا قول قويدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «جەر قويناۋى جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كودەكسىنە كومىرسۋتەكتەر مەن ۋران سالاسىندا جەر قويناۋىن پايدالانۋدى جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.

    Главой государства подписал закон о ратификации Соглашения между Казахстаном и Кипром о передаче осужденных
    Фото: Акорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    زاڭنىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.

    وسىعان دەيىن پرەزيدەنت «تاريحي-مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن قورعاۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويعان بولاتىن.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
