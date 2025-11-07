پرەزيدەنت: John Deere كومپانياسىمەن سەرىكتەستىك - وندىرىستىك كووپەراتسيانىڭ تابىستى ۇلگىسى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ John Deere كومپانياسىنىڭ تمد جانە ورتالىق ازيا ەلدەرى بويىنشا پرەزيدەنتى چابو لەيكومەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى John Deere كومپانياسىمەن سەرىكتەستىكتى زاماناۋي جانە ءتيىمدى اۋىل شارۋاشىلىعى كەشەنىن دامىتۋعا ورتاق ۇمتىلىستى كورسەتەتىن وندىرىستىك كووپەراتسيانىڭ تابىستى ۇلگىسى دەپ اتادى.
مەملەكەت باسشىسى John Deere كومپانياسىنىڭ قازاقستاننىڭ «اگروماش» زاۋىتىمەن سەرىكتەستىك ورناتا وتىرىپ، اگروونەركاسىپ كەشەنىنە ارنالعان تەحنيكا ءوندىرىسىنىڭ لوكاليزاتسياسى تۋرالى قابىلداعان شەشىمىن قولدادى. بۇل ىنتىماقتاستىق قازىردىڭ وزىندە وڭ ناتيجە بەرىپ وتىر.
ءوندىرىس ىسكە قوسىلعان بيىلعى مامىر ايىنان بەرى 290 بىرلىكتەن استام تەحنيكا قۇراستىرىلعان. جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 100 تەحنيكا شىعارىلادى دەپ جوسپارلانۋدا. قاسىم-جومارت توقايەۆ ساپار اياسىندا جالپى قۇنى 2,5 ميلليارد دوللارعا باعالانعان ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلعانىن قۇپتادى.
قۇجات بويىنشا «اگروماش حولدينگ KZ» ا ق 5 جىل ىشىندە كەم دەگەندە 3 مىڭ John Deere اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكالارىن ءوندىرۋدى، كەمىندە 3 سەرۆيس ورتالىعىن اشۋدى، سونداي-اق مامانداردى وقىتۋ جۇيەسىن دامىتۋدى قاراستىرادى.